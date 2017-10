Nieto fue cesado por temas incómodos: México Evalúa

Ciudad de México

El argumento que se utilizó para destituir al ex fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, en el sentido de que faltó al código de ética, no está bien sustentado y se presta a una interpretación distinta, aseguró Edna Jaimes, fundadora y directora general de México Evalúa.

"El ex fiscal estaba trabajando cosas que resultan incómodas y por ello fue mejor destituirlo, pero esto es una buena alarma de lo que no estamos cambiando, sobre todo cuando él iba al fondo de un tema como el de Odebrecht, y por ello no puede ser destituido con facilidad", dijo.

"Esto nos comprueba que necesitamos fortalecer a quienes van a llevar investigaciones sensibles pues deben estar bien pertrechados, protegidos y acompañados", Edna Jaimes



Afirmó que, ante esto, se debe evaluar los mecanismos que deben implementarse para fortalecer la figura del fiscal y que este tipo de decisiones no dependan únicamente de la Procuraduría General de la República (PGR), o del encargado del despacho Alberto Elías Beltrán pues "además no sé si tenga la facultad para tomar este tipo de decisiones", dijo.

Edna Jaimes afirmó que la destitución es preocupante pues está en proceso el fortalecimiento de la PGR.

"Estamos en un proceso de discusión y fortalecimiento de la Procuraduría de Justicia, preparándonos para la puesta en marcha de la Fiscalía General de la República y esto, simplemente, nos comprueba que necesitamos fortalecer a quienes van a llevar investigaciones sensibles pues deben estar bien pertrechados, protegidos y acompañados", dijo.









