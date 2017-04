Piden partidos eliminar Coordinación Ejecutiva

Monterrey

Las dirigencias del PRI y PAN estatales coincidieron en que la Coordinación Ejecutiva debe desaparecer por los altos costos que genera la dependencia, igualmente criticaron que la renuncia de Fernando Elizondo pueda ocultar intereses electorales.

El líder estatal del PRI, César Cavazos, mencionó que el acuerdo entre el gobernador Jaime Rodríguez y Fernando Elizondo por gobernar juntos fue una promesa de campaña que orilló a los ciudadanos a votar por un gobierno independiente, sin embargo, no lo cumplieron.

"El Gobierno del Estado se está desmoronando. Nos preocupa. Tenemos ahorita en Nuevo León un tema de seguridad muy importante que no se ha detenido, los índices de seguridad van hacia abajo y espero que no sea esto una decisión personal del señor Elizondo para empezar a ser temas electorales.

"Eso habla de que lo que prometieron en campaña, lo que dijeron a los ciudadanos simple y sencillamente nada más por gobernar están traicionando su palabra y están traicionando al ciudadano de Nuevo León", mencionó el priista.

Refirió que se percibe una desbandada en el Gobierno debido a la inconsistencia en los puestos y las decisiones de gobierno en temas de seguridad, infraestructura, finanzas, entre otros.

Mauro Guerra, dirigente albiazul, mencionó que es necesario desaparecer a la dependencia estatal ante la falta de resultados desde su creación.

"Creo que esta coordinación debería de desaparecer ya que pues en campaña se ofreció un co-gobierno y fue la posición que mejor se acomodaba a lo que Fernando Elizondo se había comprometido en campaña con el 'Bronco'. En este momento que no se dieron los resultados, que no hay un avance claro en esta área pues debe de desaparecer", dijo.

Igualmente exhortó a los funcionarios a no perseguir intereses personales y poner a un lado a los ciudadanos, incluyendo al gobernador.

"Cada quien está viendo sus intereses personales sus proyectos personales desde el propio gobernador que está preocupado por la campaña a la Presidencia y no por sacar adelante a Nuevo León, no dudo que puedan darse pues otros movimientos en el Gabinete sólo para buscar interés de unos cuantos y no lo que Nuevo León necesita", señaló.

Considera ONG que es mejor opción desaparecer la Coordinación Ejecutiva

Por su parte, al considerar que la Coordinación Ejecutiva le cuesta 40 millones de pesos a los ciudadanos de Nuevo León y no ofrece resultados de mejoras visibles, la organización Redes Quinto Poder consideró que lo mejor sería desaparecerla.

Juan Manuel Ramos, vocero de la ONG, señaló que la dependencia se creó como parte de una promesa de campaña de co-gobierno entre Fernando Elizondo Barragán, ex titular, y Jaime Rodríguez Calderón, actual gobernador, pero a un año y medio de la administración estatal no se reflejaron los resultados de esa coordinación.

Ahora, que se presenta la renuncia de Elizondo Barragán, los ciudadanos cuestionan qué pasará con la oficina que se creó específicamente para él.

"Se creó toda una estructura burocrática ex profeso para el señor Fernando Elizondo y su gente (....) que le cuesta más de 40 millones de pesos a los contribuyentes de Nuevo León.

"Está fuera de lugar decir que resolvió todos los asuntos, porque la verdad los ciudadanos de Nuevo León no vemos la traducción o el beneficio en servicios, en mejoras de las obligaciones que tiene el Estado de prestar en lo que tocaba a su dependencia", mencionó.

Por otra parte, atribuyó el motivo de su renuncia a un interés por contender en algún cargo de elección popular ante la llegada del periodo electoral.

"Estamos llegando ya a tiempos electorales y la otra desbandada que puede haber es por gente que se vaya a postular para candidaturas, que vemos que haya ex funcionarios promoviéndose en redes sociales con fines posiblemente político electorales", dijo.

Ramos señaló que el Gobierno del Estado ha declarado en diversas ocasiones que no hay recursos por lo que dijo que desaparecer la dependencia podría ser una buena manera de aprovechar el presupuesto que se le etiquetaba en otros rubros.

"Es momento de replantear la existencia de esta Coordinación Ejecutiva y sus funciones y ver si no están duplicando funciones con otras áreas. (...) Eso antes no existía y la chamba se hacía ¿no?", concluyó.

