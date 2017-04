No descarta Elizondo interinato para suceder a Jaime

Monterrey

Tras su renuncia a la Coordinación Ejecutiva del Gobierno del Estado, Fernando Elizondo Barragán, no descartó buscar suceder como interino al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en caso de que se separe del cargo para contender por la Presidencia de la República.

En entrevista para Telediario con Azucena Uresti, el ex funcionario inicialmente se negaba a tocar el tema, pero finalmente terminó por aceptar que sí es un posibilidad.

"La especulación puede ser tan amplia como amplia es la imaginación porque si se pone uno a imaginar posibilidades, yo estoy seguro que podemos inventar aquí en 10 minutos unas 30 diferentes.

"Hay muchas posibilidades, muchísimas, si echamos la imaginación a volar no hay límite a las posibilidades, lo que yo digo en el texto de la renuncia es la verdad, yo quiero y necesito tener más flexibilidad con mi tiempo para dedicarle a mi familia y a mis cosas personales y para dedicarle a causas en donde pienso yo que mi contribución puede ayudar más que lo que está ayudando ya en el Gobierno del Estado".

¿Si el gobernador actual le pide que lo sustituya en algún momento que él quisiera buscar la presidencia de la República, aceptaría ser gobernador interino?

"En este momento yo no quisiera tomar decisiones sobre el futuro porque no tiene ninguna utilidad estar anticipando escenarios y tomando decisiones ahorita, si algo nos enseña la vida con toda claridad es que siempre se presentan circunstancias no anticipadas, este gobierno es clarísimo de ello".

¿No me lo confirma pero tampoco lo descarta?

"No, todas las posibilidades para mí están abiertas", declaró.

KDSC