Renuncia Fernando Elizondo al Gobierno Estatal

Monterrey

En medio de especulaciones, Fernando Elizondo Barragán, mano derecha del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, renunció a la coordinación Ejecutiva de la gubernatura, siendo la décima pieza que sale del Gobierno Independiente por causas personales, pero barajó la posibilidad para participar en "causas ciudadanas" hacia el 2018.

En una coyuntura de problemas que enfrenta el actual gobierno en materia de seguridad, Elizondo Barragán y el gobernador citaron a los medios de comunicación en el Salón Polivalente del Palacio de Gobierno, donde el primero presentó su renuncia al cargo que ocupó 18 meses.

Aunque han trascendido supuestas diferencias con el mandatario estatal o con otros integrantes de su equipo, el ex panista y ex candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado dio su principal razón por la que se desliga del Gabinete Estatal y que se va siendo aún amigo del gobernador.

"Por este medio presento a usted, con efecto a partir del día de mañana, mi renuncia irrevocable al cargo de coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del Estado; me mueven a hacerlo razones de carácter personal que son determinantes: Mi familia y mis asuntos propios merecen más atención y tiempo.

"Por otro lado, tomo en consideración que mientras mis principales contribuciones a su gobierno ya han sido hechas, en las filas ciudadanas se requiere sumar mentes y fuerzas adicionales para asegurar un destino mejor", dijo.

El cargo que deja Elizondo Barragán lo ocupará Gerardo Guajardo, coordinador técnico del Gabinete y Eficiencia Gubernamental, mientras que el gobernador envíe una propuesta formal al Congreso para determinar un sustituto.

¿No considera que este gobierno ciudadano puede ser todavía un espacio donde pueda seguir siendo ciudadano?

"Si yo me voy ahorita a buscar nuevos candidatos para el siguiente Congreso, por ejemplo, me voy a hacer eso, ¿estaría bien que lo hiciera siendo coordinador ejecutivo? ¿A qué horas lo hago, en las noches, en las madrugadas?

"Y díganme, ¿no puede ser valioso el trabajo de orientación que alguien como yo pueda hacer en esta materia?, y no me refiero sólo aquí en Nuevo León, me refiero a todo lo que va a pasar en México de aquí al 2018, hay cosas que están fluyendo en el país, estamos en una coyuntura importante, ¿yo tengo posibilidades de actuar y de participar en algunas de ellas? Por el momento considero que es mayor mi aportación en ellas y lo que pueda portar aquí", dijo.

La última pregunta que le hicieron fue: ¿de irse el gobernador, pudiera entrar de sustituto?

"¿Teóricamente si es posible que se diera ese caso?, Sí es posible", respondió.

Elizondo Barragán se une a las salidas por motivos personales, de salud, pifias o actos de corrupción, entre las más importantes Miguel Treviño de Hoyos, jefe de la Oficina del gobernador; Rogelio Benavides Pintos, subsecretario de administración estatal; el procurador Roberto Flores; Eduardo Santos, entonces director del DIF; y Augusto Cruz, de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Así, Elizondo Barragán hizo su tercera despedida: Primero dimitió el 24 de febrero del 2014 al PAN por supuestas prácticas de corrupción, opacidad, compra y coacción del voto; un año después, en mayo del 2015, renunció a su candidatura a la gubernatura tras declinar por el independiente Jaime Rodríguez Calderón, ahora hizo lo mismo pero como coordinador Ejecutivo del gobernador.

Reconoció el trabajo de los medios de comunicación y las redes de comunicación por tener una participación en el éxito o fracaso de las democracias.

"No significa esto que dé de baja en el trabajo por el bien común, El propósito de legar un futuro mejor para las nuevas generaciones sigue siendo un motor vital para mí, sigue viva mi fe en que con el trabajo de todos, sin duda, se logrará, es solo un cambio de capítulo y de ritmo", dijo.

Deja un espacio importante: gobernador

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón agradeció y reconoció el esfuerzo que ha hecho Fernando Elizondo Barragán por ser un hombre que dio todo su tiempo y ayudó a trabajar para el gobierno y tomar el control de las instituciones.

“Deja un espacio importante… le pedí que terminara una serie de acciones como la reforma regulatoria y la iniciativa que hoy se presenta (en el Congreso del Estado) y que algunos de ustedes han especulado que me voy a ser candidato”, indicó.

“Don Fernando dice las cosas tal cual son, no deja lugar a la especulación, a lo mejor mañana pueden decir en sus medios, especular es válido para ustedes, para nosotros no”, indicó.

Tras la renuncia, el mandatario estatal se levantó de la silla que ocupaba para saludar y abrazar al aún coordinador ejecutivo, cuya salida se hace efectiva mañana.