Plan de austeridad en Senado no toca sueldo de legisladores

Ciudad de México

El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, adelantó que presentarán un programa de austeridad, pero no tocarán las dietas de sus 128 integrantes porque la legislación no lo permite, aunque en su caso, dijo, dedicará una parte de su ingreso a fundaciones.

"Saben que no se les puede bajar legalmente, yo como presidente del Senado no puedo reducir el salario a nadie, pero sin duda me parece que muchos legisladores que de manera personal empezarán a ver cómo hacen alguna donación o como tienen una reducción de su sueldo".

Expuso que en lo personal valora destinar una parte de su ingreso a algún instituto de lucha contra el cáncer o a alguna fundación de ayuda a niños quemados.

Escudero Morales felicitó al Instituto Nacional Electoral (INE), por las medidas de austeridad presentadas ayer, entre las que se incluye la reducción de 10 por ciento de los salarios de los consejeros y la suspensión de las nuevas oficinas para reintegrar mil millones de pesos a la federación.

El programa de austeridad en el Senado incluye cero contratación de nuevas plazas o vehículos; reducción del 10 por ciento en salarios, combustibles, en la edición de libros, en gasto de comunicación social, en telefonía y más del 10 por ciento en viajes y viáticos.

Respecto a los gastos de gasolina, insistió en que una reducción de los apoyos dependerá de una decisión de las bancadas porque el Senado no entrega esos recursos a sus integrantes.

El legislador del PVEM dijo que solicitará a la Tesorería de la Federación que los mil millones de pesos que estaban previstos para la construcción de las nuevas oficinas sean destinados al fortalecimiento de la red consular.

Escudero Morales inauguró los trabajos de “Prioridades de México en la agenda Multilateral”, convocado por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Multilaterales, Laura Rojas, al que acuden funcionarios de la Cancillería y embajadores y reiteró que México no financiará la construcción del muro.

“No hay manera de que México vaya a pagar ese muro, ya lo dicho el poder Ejecutivo y desde el Legislativo, desde el Senado, y así también lo han manifestado los diputados, no hay manera de que se pague ese muro, eso no va a pasar. México no va a pagar por ese muro y en eso estamos todos unidos, ciertos y firmes, no hay manera de que se pague”.

Sobre la compra del Teatro de la República, defendió la adquisición como una forma de que los mexicanos recuerden y honren sus raíces históricas.









