México seguirá en TLCAN sólo si conviene al país: Videgaray

A un día del inicio de la cuarta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que México seguirá en él sólo si conviene al interés nacional.

"Solamente seguiremos en este proceso y en este tratado si así conviene al interés nacional”, dijo a los legisladores en su comparecencia con motivo de la glosa por el quinto informe de gobierno.

El canciller afirmó que México está participando en la renegociación del TLCAN de buena fe y que espera conseguir un acuerdo que beneficie a los tres países, pero advirtió que no se debe “malinterpretar la buena voluntad” del país en el proceso de renegociación.

“Pero no debe malinterpretarse la buena voluntad, el ánimo constructivo de nuestros negociadores con una decisión de abandonar las causas y los intereses de nuestro país. Nos debe quedar claro a todos: México es mucho más grande que el Tratado de Libre comercio con América del Norte y debemos estar preparados para los distintos escenarios que pueden resultar de esta negociación”.

Videgaray Caso aseguró que no negociará el acuerdo a través de Twitter, sino con un equipo de profesionales encabezados por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Desde la tribuna, el canciller afirmó que México no está negociando el tratado en las redes sociales ni a través del Twitter, “lo estamos haciendo con profesionales, actuandode buena fe y así seguiremos. Y solamente seguiremos en este proceso y en este tratado si así conviene el interés nacional”.

Videgaray Caso dejó claro que los mexicanos deben estar preparados para levantarse de la mesa por un principio de dignidad y soberanía y ello no sería el final del mundo.

Argumentó que México no puede permanecer es un tratado de libre comercio que deja de serlo con un comercio administrado, con barreras o lleno de aranceles que no convienen, sobre todo cuando nuestro país recurre más a las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que a las propias reglas del acuerdo con Norteamérica.

“Tenemos que estar siempre preparados para levantarnos de la mesa. Esto es una postura lógica en cualquier negociación, además de ser un principio de dignidad y de soberanía. Hay cosas que México no va a aceptar porque no nos conviene aceptar.… tenemos que estar preparados por lo tanto a decir que no y si es necesario a levantarnos de la mesa y si es necesario, incluso, a salir del tratado entendiendo, insisto, que México es más grande que el TLCAN”.

Hizo notar que hoy en día solo el 44% de las exportaciones a Estados Unidos utilizan las preferencias del TLCAN y solo la mitad, es decir el 51%, de lo que México compra al vecino país utiliza el acuerdo.

Por lo que si México saliera del TLCAN, Estados Unidos podría cobrar aranceles muy modestos en la mayoría de los casos con base en las reglas de la OMC de 3.5% en promedio; mientras que México cobraría aranceles más altos del 7%.

“Es decir, una salida abrupta del TLCAN implicaría más una pérdida para los exportadores de Estados Unidos que para los mexicanos. No sería el final del mundo y debemos tener eso muy claro”.

En su comparecencia ante el Senado, el canciller reiteró que México no pagará bajo ninguna circunstancia por ninguna barrera física que separe al país de Estados Unidos, en referencia al muro fronterizo que quiere construir el presidente estadounidense, Donald Trump.

El secretario sostuvo que en el caso de la frontera, el gobierno de México tiene una disposición constructiva, una disposición para trabajar en proyectos que permitan a ambos países tener una frontera más segura, pero que no financiará la construcción de un muro.

“Sin embargo, quiero reiterar que México no participará ni colaborará en ningún proyecto que implique una barrera física entre México y los Estados Unidos. Lo reitero nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México”.

Diría que esta determinación "no es una postura de negociación, no es una estrategia mexicana esto es parte de un principio fundamental de dignidad y de soberanía nacional", tras lo cual recibió aplausos del pleno.

















