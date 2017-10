Cámara de Comercio de EU advierte que negociaciones del TLCAN podrían colapsar

La Cámara de Comercio de Estados Unidos instó al Gobierno de su país a moderar su posición en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtiendo que algunas de sus demandas podrían llevar al colapso de las conversaciones.

En un discurso que ofreció en la Ciudad de México, Thomas Donohue, presidente y director ejecutivo de la cámara, expresó su inquietud sobre el avance de las negociaciones.

"Hay varias propuestas peligrosas todavía sobre la mesa que podrían acabar con todo el acuerdo", señaló Donohue en su discurso. "Todas estas propuestas son innecesarias e inaceptables", subrayó.

Our CEO on #NAFTA: Let me be forceful & direct. There are several poison pill proposals still on the table that could doom the entire deal.