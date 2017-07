Oposición exige a PGR que Duarte no se libre de la justicia

Ciudad de México

Senadores del PAN y del bloque PT-Morena exigieron a la Procuraduría General de la República que fundamente bien las carpetas de investigación para que Javier Duarte no se libre de la aplicación de la justicia una vez que regrese a México, tras lo cual el coordinador panista, Fernando Herrera, y el senador Miguel Barbosa demandaron que se le quite a la esposa del ex gobernador de Veracruz, Karime Macías, todo el dinero que se llevó del erario de la entidad.

En entrevista, el coordinador panista señaló que hay antecedentes de que la PGR ha integrado mal las carpetas de investigación y eso ha permitido perder casos; esta vez, por lo que toca Duarte, dijo, tiene que haber un castigo ejemplar.

"Ahora lo que corresponde a la PGR es alejar la sospecha que existe en el imaginario colectivo, de que sea una simple simulación y que el tema Duarte goza de impunidad, cobijado por el manto del actual gobierno federal", indicó Fernando Herrera.

Sostuvo que la autoridad debe perseguir hasta sus últimas instancias la conducta delictiva de Duarte y que no puede quedarse en una sanción mínima, pues "el daño patrimonial al estado de Veracruz merece un castigo ejemplar".

El líder panista advirtió que se tiene que recuperar todo el dinero mal habido y, por ello hay que seguir la pista de la esposa de Duarte, debido a que se trata de desvío de recursos con un fin específico.

"Está perfectamente ubicado y debe reintegrarse a la Tesorería, de modo que esto no concluye con la simple extradición del gobernador. Debe haber un castigo ejemplar y resarcirse el daño".

En el mismo sentido, el senador Barbosa cuestionó por qué el gobierno no le ha seguido la pista a Karime Macías.

"¿Por qué no ejercitan acción penal contra su esposa?, por ejemplo, porque lo dejaron ir a Inglaterra, ahora parece que está en Barcelona o algo así, entonces esto habla de un acomodo de las causas penales, orientado desde el poder público federal y en concreto desde (la Secretaría de) Gobernación", apuntó Barbosa.

De acuerdo con el legislador, todo apunta a que las carpetas de investigación en contra de ex gobernadores deliberadamente se integran con errores y fallas para provocar y asegurar su liberación una vez que regresan a México.

"Así nos explicamos la risa sinvergüenza y enferma de Javier Duarte, así hay que explicarnos el caso de César Duarte, que tiene solamente un delito electoral por el cual se le está instalando una responsabilidad penal, y así hay que explicarnos muchas cosas de que todo ha sido una treta pactada, para que lleguen finalmente la justicia mexicana y aquí haya más elementos para que puedan sus defensores, sus abogados, conseguir su libertad", acotó el senador.













