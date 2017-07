Duarte aceptó extradición por vicios legales y falta de sustento: abogado

Ciudad de México

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, aceptó ser extraditado a México debido a que las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada presentan graves vicios legales y no tienen el menor sustento jurídico, afirmó el abogado guatemalteco, Carlos Velázquez.

"Una vez analizadas las acusaciones planteadas en materia federal, esta defensa ha decidido allanarse a la solicitud de extradición planteada con motivo de las mismas. Dichas acusaciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, no resisten un análisis jurídico serio y por tanto se ha optado por proceder a enfrentarlas", indicó en un comunicado.

Explicó que la acusación por delincuencia organizada presenta graves vicios legales por tres razones, ya que no se acredita ni se intenta probar la existencia de una organización supuestamente delincuencial; no se acredita la forma de intervención del ex gobernador ni mucho menos la pertenencia a uno organización criminal y no tiene sustento jurídico que permita que la acusación pueda prevalecer.

En tanto que la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita no tiene el menor sustento jurídico, "de hecho, está planteada como si fuera un peculado".

Señaló que la defensa del ex priista ha decidido enfrentar dichas acusaciones en México y demostrar la inocencia plena del ex gobernador.





