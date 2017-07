Duarte podrá zafarse de sus delitos en México: Yeidckol

Ciudad de México

Para Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, aceptara su extradición a México por parte del gobierno guatemalteco se debe a que "aquí le va hacer más 'zafable'" quitarse de encima los cargos por los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputa la Procuraduría General de la República.

"Aquí tiene más amigos, y seguramente le van a dar atención especial, su suite presidencial, de cliente distinguido, le van a dar otro tipo de atención porque así funciona, tristemente, la justicia en México, está muy lejos de la realidad", dijo Polevnsky a MILENIO.

Agregó que hay que seguir de cerca el caso para saber si realmente lo van acusar de los delitos que presuntamente cometió.

"Este caso me llama mucho la atención, pues al preguntarle a un abogado por qué lo acusan de lavado dinero, si realmente no se dedicó a ese ilícito en particular, me comentó que se debe a que 'lavado dinero' no es un delito grave y amerita fianza", refirió.

Especificó que así se hace porque es una forma de que "parezca que lo acusaste de algo pero sales del problema sin mayor pena por no ser delito grave y se acepta la fianza".

Es ese sentido, comparó el caso de Javier Duarte con el de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, detenido el pasado 5 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y recluido en la prisión El Renacer de ese país desde el 9 de junio.

"A Borge no lo están acusando de que vendió todos los terrenos que eran de la reserva territorial del Estado, lo cual es un fraude, un robo, sino de lavado de dinero. Lamentablemente, cuando la gente escucha que los meten a la cárcel se conforma, cree que ya se hizo justicia y no se dan cuenta que los acusan de una cosa por otra para desviar la atención y para que el problema sea leve".

Comentó que si tenía duda acerca de si Duarte iba a aceptar o no la extradición y cómo lo haría, ya se despejó, "insisto, le va hacer más fácil porque aquí tiene más conocidos y amigos, aunque todavía me resulta una incógnita, desde su barba, corte de pelo y enigmática sonrisa, este sí tiene una enigmática sonrisa, me llama todo la atención".

Subrayó que los verdaderos delincuentes están fuera, los que son delincuentes fuertes salen rápido y los que entraron porque quizá robaron una medicina o cien pesos, por un daño mucho menor, no salen.

"Una justicia que no es rápida y eficiente o que deja afuera a los verdaderos delincuentes y sólo mete a la cárcel a los que están a sus alrededores no es justicia y en México, insisto, está muy lejos de la realidad", finalizó.





















