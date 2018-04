Con "Bronco" vamos a ganar, asegura gobernador

Monterrey

En su primera opinión sobre su amigo "El Bronco", el gobernador Manuel González Flores aseguró que contra todas las adversidades Jaime Rodríguez Calderón triunfará en la elección presidencial.

TE RECOMENDAMOS: ‘El Bronco’ agradece críticas y descalificaciones

En rueda de prensa tras firmar un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mandatario interino afirmó no caber de felicidad que el gobernador con licencia esté en la boleta para contender en la elección del próximo 1 de julio.

"Estoy muy contento porque es mi amigo, me siento triste porque no tengo nada que ver en eso, me da una alegría bárbara que él logre ser un candidato a la Presidencia de la República.

"(...) Contra todas las adversidades, como fueron aquí hace tres años, vamos a ganar, pero sobradas (posibilidades) muchas más que hace tres ", dijo contundente.

González Flores señaló que como funcionario y Gobierno le ayudarán brindándole uno de los mejores elementos que pueda tener que es una plataforma de un "gran Gobierno" en el Estado.

"Y en eso estamos interesados todos los que estamos en el Gobierno para que él pueda presentar buenas cartas", comentó.