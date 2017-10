Gobernador evidencia desvío de recursos con funcionaria

Monterrey

Tras aparecer en un video de promoción en una pantalla del Metro, el gobernador Jaime Rodríguez confirmó que se publicitará en la red que está concesionada por el Sistema Colectivo, pues no es ilegal y que lo hará porque “le da la gana”.

Sin embargo, aunque ha insistido en que no utilizará recursos públicos o personal para conseguir su candidatura, el mandatario estatal pidió a Diana Adame, directora de Comunicación Social del Gobierno Estatal, informar a los reporteros que le preguntaban sobre la publicidad, en lugar de que lo hiciera el equipo de precampaña que lo acompaña y que fue el que contrató la pantalla del Metro a un concesionario, cuyo nombre parece estar en el anonimato, pues no fue informado.

“Creo que el Metro tiene concesionado el servicio de publicidad y nosotros en el caso de quien está trabajando en mi equipo, pues, vamos a hacer promoción, no la vamos a hacer en tu periódico, güey, tampoco en Televisa ni en Multimedios, ni en TV Azteca.

“Vamos a usar la red y creo que pudo haberse hecho un contrato ahí, no sé, déjenme checar y te digo más tarde, pero si así fuera, no es ilegal, ¿me explico?, no es ilegal, no sé el dato, si quieres más tarde te lo digo o le digo a Diana ahorita que lo chequen, se lo dicen”, señaló el gobernador.

Este miércoles, apareció un video con publicidad del mandatario estatal para lograr captar las firmas necesarias de apoyo rumbo a la candidatura independiente a la Presidencia de la República en una estación del Metro en el municipio de San Nicolás.

Al ser abordado en un evento de salud en el centro de la ciudad, Rodríguez dijo que no piensa promoverse en los medios de comunicación tradicionales.

Además, no reveló detalles de los recursos que utilizará en esta publicidad proyectada en las pantallas instaladas en las estaciones del viaducto del Metro, pero que lo hará en el marco de la ley.

“Apareció en una estación, creo, voy a hacer la publicidad que a mí me dé la gana, no voy a contratar a ninguno de sus medios, obviamente… no sé todavía porque necesito platicar con la gente que hizo eso, no estoy enterado (cuánto se pagó), pero te lo diré.

“Está Carlos Garza, Juan Morales y Juventino Sánchez (apoyándome), déjenme preguntarles, probablemente hayan hecho un contrato, fue un contrato muy chiquito, muy pequeño, que no llega a más”, dijo el gobernador.



¿Ellos facturan sin su consentimiento?, se le cuestionó.

“Sí, cabrón, pues para eso los contraté, güey. La gente que yo nombré es porque les tengo confianza, ¿me explico?, y van a hacer lo que sea necesario siempre respetando la ley, no vamos a violar la ley”, indicó Rodríguez Calderón.