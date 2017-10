No estoy violando la Ley Electoral: 'Bronco'

Escobedo

Tras anunciar 300 millones de pesos en el distrito La Alianza, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, rechazó estar haciendo campaña o violando la Ley Electoral.

Después de arrancar las obras de construcción de la Unidad de Especialidades Médicas en Cirugías Ambulatoria, el mandatario estatal reconoció que se genera suspicacias, pero descartó estar utilizando recursos públicos con miras a su búsqueda por la candidatura independiente a la Presidencia.

El gobernador dijo que ni siquiera ha inscrito su intención ante el INE, y lo hará hasta este sábado en la Ciudad de México.

¿Cómo evitar que el anuncio de más de 300 millones de pesos en este sector se tome como un asunto de proselitismo?

"La gente quiere que haga las cosas... Yo no me he inscrito... y no podemos detener el avance o ustedes quisieran que hubiéramos empezado ¿cuándo? Porque hay un proceso electoral.

"No estoy violando la ley y no la violaré, son suposiciones normales que las comprendo, pero no podemos detener el avance, ahí está el recurso ni modo que dejarlo para otro tiempo", manifestó el mandatario estatal.

Rodríguez Calderón señaló que la ley establece que empezando el proceso electoral a los candidatos o gobernantes se les prohíbe utilizar los recursos públicos para hacer campaña a su favor.

"Yo no estoy haciendo ninguna campaña ni siquiera comenté", manifestó.

Este viernes, tras el arranque de las obras de la Unidad de Especialidades Médicas en Cirugías Ambulatorias, el gobernador y Humberto Torres, secretario de Infraestructura, anunciaron un paquete total de 300 millones de pesos para este y el próximo año en el sector La Alianza, con varias obras como la remodelación del Centro de Readaptación, un centro comunitario, alberca y nodos de integración, la sede de la Proxpol y un nuevo edificio del bachillerato militar.