¿Cuáles podrían ser tus derechos como pasajero?

Ciudad de México

La Cámara de Diputados aprobó hoy una reforma a la Ley de Aviación Civil. A continuación, te decimos a qué tendrás derecho si los senadores y el presidente de la República confirman estos cambios:

Demora de la salida del avión de más de una hora pero menos de cuatro

El pasajero obtendrá descuentos en la compra de vuelos posteriores al contratado y será compensado con alimentos y bebidas.

Demora de la salida del avión de más de cuatro horas o cancelación del vuelo

Si la salida se retrasa por más de cuatro horas, el pasajero será indemnizado como si el vuelo hubiera sido cancelado. Los beneficios aplicables en ambos casos son:

La aerolínea deberá reintegrar el precio total del boleto. Si se trata de un viaje con conexión, sólo reintegrará el segmento afectado por la demora.

La empresa deberá transportar al pasajero en el primer vuelo disponible.

El pasajero tendrá derecho a alimentos y bebidas. Si debe pernoctar, la aerolínea se hará cargo de su estancia en un hotel, además del transporte terrestre al hotel y de regreso al aeropuerto para tomar el siguiente vuelo disponible.

La aerolínea debe darle acceso gratuito al pasajero a llamadas telefónicas y correos electrónicos.

En caso de que la línea aérea reintegre el precio del boleto o que transporte al pasajero al destino contratado en una fecha posterior, la empresa también deberá indemnizar al cliente con al menos 25 por ciento del costo del boleto.

El pago de las indemnizaciones (salvo por los alimentos, las bebidas y el alojamiento) deberá efectuarse en no más de 10 días hábiles desde el momento de la reclamación por parte del pasajero.

No será válido el perdón o cualquier otra figura jurídica que pretenda eximir del pago de indemnización a las aerolíneas.

Equipaje

El pasajero puede documentar hasta 25 kilogramos en vuelos nacionales e internacionales.

Podrá llevar dos maletas de mano en el vuelo, cada una debe medir hasta 55 centímetros de largo, 40 de ancho y 25 de alto. El peso de ambas no debe superar los 10 kilogramos, aunque el dictamen considera que ninguna maleta debe disminuir la seguridad y la comodidad de otros pasajeros.

A partir de estas medidas y en caso de peso adicional, la aerolínea sí puede hacer un cobro adicional.



En caso de daño, destrucción o pérdida de equipaje, la aerolínea deberá pagar hasta 11 mil pesos al pasajero afectado.

Boletos de ida y vuelta o vuelos con conexión

En caso de que el pasajero no pueda tomar el avión para cubrir una parte de su viaje, no se cancelarán los demás segmentos. Por ejemplo, si uno pierde el vuelo de ida, no pierde también el de vuelta.

Sin embargo, el cliente debe informar a la línea aérea que usará el boleto de regreso o el siguiente tramo de la conexión en un lapso que no supere las 24 horas desde la salida del vuelo que perdió.

Pasajeros que cancelan su viaje

El cliente puede pedir la devolución de su boleto si decide no viajar, pero sólo tendrá 24 horas para notificar a la aerolínea desde el momento de su compra.

Información

Las aerolíneas deben informar de manera clara a sus clientes acerca de las tarifas, condiciones del servicio, compensaciones y derechos de los pasajeros. En especial, deben evitar hacer uso de un lenguaje publicitario que confunda al consumidor.

La empresa está obligada a informar al pasajero rápida y eficazmente de cualquier cambio que haya en el itinerario de su viaje, así como de cualquier cosa que afecte el servicio, y lo hará por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto.

Por ello, las líneas aéreas deberán contar con un módulo de atención al pasajero en cada terminal donde operen.

Personas con discapacidad

Los pasajeros que tengan alguna discapacidad tienen igual derecho al transporte aéreo y podrán abordar con silla de ruedas, andador, prótesis, bastón o muletas sin pagar más por ello.

Niños de menos de dos años

Podrán viajar en compañía de un adulto y en su asiento de manera gratuita.

Transporte de mascotas

La aerolínea debe transportar a los animales domésticos de manera humanitaria, es decir, con medidas que disminuyan la tensión, el sufrimiento, el dolor y la producción de traumatismos en los animales.

Transparencia

Las aerolíneas tienen 90 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto que reforma la Ley de Aviación Civil para ajustar sus políticas y reglamentos.

Además, deberán enviar mensualmente a la SCT informes, bitácoras, estadísticas, reportes, índices de reclamaciones y otros documentos que transparenten sus operaciones. Por su parte, la SCT publicará trimestralmente la información que reciba. Si las empresas no cumplen con estas obligaciones serán acreedoras a multas.

















SBG