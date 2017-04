Delfina reta a contrincantes a hacerse acompañar por Peña y Calderón

Ecatepec

Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México lanzó el reto a sus adversarios del PRI y PAN, para que sean acompañados por Enrique Peña Nieto y por Felipe Calderón, para que como ella recorran las calles y escuchen las demandas de la gente.

"Por qué no se atreven a venir, por qué no se atreven a dar la cara, para ellos ha sido más fácil comprar la dignidad y la conciencia, que venir a dar a la cara y decir por qué no se ha hecho mejoras para la ciudadanía", remarcó la aspirante del partido morenista, durante un mensaje a medios al concluir un mitin en la colonia La Joya de este municipio.

Esto en abierta referencia a que el candidato priista ha criticado que ella es acompañada por el líder nacional de su partido, Andrés Manuel López Obrador, " a qué le temen? Le temen a qué agarre más fuerza Morena, porque esto es un movimiento de regeneración, y por eso los reto a venir, a dar la cara, para ver si tienen esa calidad moral de escuchar a la gente de la que han tenido tanto".

Más tarde en el mensaje que dirigió a sus simpatizantes en la colonia Héroes de la Independencia los invitó a no vender su dignidad, a salir a votar y a darles una lección a quienes se creen dueños del Estado de México, quienes están dedicados a la "denotación y a la mentira".

Gómez Álvarez les inquirió a sus seguidores: " no les lacera, no les indigna, no les molesta como viven en Ecatepec, donde a pesar de que tenemos un gobernador que es de aquí, lo tiene olvidado".

La abanderada perredista reiteró sus propuestas generales de campaña y les dijo s sus seguidores que todas las demandas y peticiones que le han entregado en estos primeros días de campaña serán atendidas, pues su gobierno será de participación ciudadana.

En su oportunidad, Horacio Duarte, representante de Morena ante el consejo general del INE, aseveró que la denuncia presentada por el PRI, por la pauta

de spots seguirá su curso, aunque confió en que no procederá, porque "el PRI solo genera una cortina de humo", "seguiremos defendiendo nuestras acciones en el marco de la ley".

Agregó que la ratificación de la multa por 75 mil pesos a su candidata por parte de las autoridades electorales, no afecta en su conjunto el proceso electoral en la entidad mexiquense, y lo calificó como un "acción aislada, en el litigio electoral, a veces se pierde y a veces se gana".

