Dante Delgado me invitó a MC: Karina Barrón

Monterrey

Al confirmar que se sumó a Movimiento Ciudadano (MC) para hacer equipo por invitación del líder nacional de este instituto político, Dante Delgado, la diputada local independiente, Karina Barrón, se dijo extrañada de las declaraciones hechas por Samuel García, dirigente estatal de MC.

Barrón Perales, quien busca la reelección por el distrito 8 a través de MC, señaló que tiene claro que no hay candidaturas garantizadas e hizo énfasis en que a ella no le han regalado nada y el compromiso es trabajar para ganar la confianza de la ciudadanía.

“En ningún momento le hemos solicitado nada, yo me registré como otros precandidatos, yo voy por el distrito 8 del sur de Monterrey, en el cual he trabajado y soy diputada, yo vivo en el distrito 8, yo sé que esto se gana por méritos, a mí nadie me ha regalado absolutamente nada y Samuel no me invitó, es cierto, yo tuve la invitación del dirigente nacional, Dante Delgado, pero no para garantizarme nada, simplemente me abrió las puertas, siempre con independencia y por eso no estoy militando en Movimiento Ciudadano”, explicó Barrón.

MILENIO Monterrey publicó que el dirigente estatal de MC, Samuel García, primero les dio entrada a tres ex panistas como precandidatos y ahora arremetió contra ellos al advertirles a los diputados locales, Karina Barrón, Marcos Martínez y el ex candidato a Monterrey, Iván Garza, que ese partido no se presta a componendas y que si creen que por algún favor hecho a la dirigencia nacional de ese instituto político tendrán un puesto, están equivocados.

García aclaró que Dante Delgado los pretende imponer por dedazo como candidatos, él no aceptará y en todo caso se saldría del partido, ya que si buscan una candidatura de MC tendrán que demostrar méritos para ello y que si piensan que porque traen recursos para la campaña ya tienen privilegios, están equivocados.

Al respecto, Karina Barrón comentó que más allá de la polémica, se queda con la postura de Dante Delgado, quien ha demostrado ser un hombre maduro, con experiencia y con visión de futuro para el país, por lo que ha sumado liderazgos independientes y de otras corrientes políticas.

“Me quedo con Dante Delgado, que es un hombre abierto a que sigamos trabajando juntos y que invita a hacer equipo, que está sumando a gente buena de otros partidos, y yo replico el llamado que siempre ha hecho Dante en Nuevo León: que la gente venga a sumar esfuerzos y hacer equipo para buscar siempre el bien común”, dijo.

Barrón Perales aclaró que normalmente ha tenido comunicación constante y constructiva con Samuel García, por lo que le extraña el tono de sus declaraciones, por lo que espera solo sean un malentendido.