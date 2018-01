Renuncia en el Comité no afecta, asegura diputada

Monterrey

A pesar de la renuncia de Pedro Torres Estrada al Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el organismo no se verá afectado; y un posible criterio de desempate al momento de definir sus propuestas para las fiscalías General, Anticorrupción y de Combate a los Delitos Electorales no se daría, ya que los integrantes no votan, declaró la diputada Yanira Gómez.

La legisladora panista, quien preside la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado calificó de lamentable la renuncia, ya que Torres Estrada debió prever que tendría actividades laborales y académicas que le impedían participar en el Comité de Selección.

“Hay uno de los integrantes que renuncia y pues bueno, seguimos trabajando de todos modos, yo no he visto el documento, se que argumenta su trabajo, argumenta sus compromisos académicos y laborales, es lamentable que no haya previsto esto él durante el proceso de selección, de verdad es lamentable, pero bueno, el trabajo del Comité de Selección continúa”.

“Vean esto: el Comité de Selección no es un comité de votación, ellos analizan, revisan papelería y documentos, ellos no tienen absolutamente nada que votar, su papel principal es el análisis de un expediente, es el análisis de un perfil, no hay nada que votar, no pudiéramos estar hablando de empates, desempates o de votaciones”, comentó.

MILENIO Monterrey publicó que durante el último día de convocatorias para registro de quienes aspiran a una de las tres fiscalías del SEA, y cuando se avecina la etapa más importante para entrevistar y obtener a los finalistas para estos cargos, Pedro Rubén Estrada presentó su renuncia al cargo.

Argumentó que sus actividades laborales y académicas le impidieron continuar con su labor en el Comité de Selección compuesto por nueve ciudadanos.

“La votación le corresponde 100 por ciento al pleno, la votación no es un tema del Comité de Selección definitivamente, hasta ahorita así es (se quedan con ocho integrantes), al menos con la información que tenemos del día de ayer, de la carta presentación de esta renuncia.

“En ningún aspecto, en ningún motivo y de ninguna forma, el trabajo del Comité de Selección sigue adelante, se deberá de empezar a trabajar con la revisión de los expedientes a partir del lunes como está establecido y calendarizado, el proceso se va a seguir llevando en las mismas circunstancias”, comentó.

Aclaró que no hay suplencias porque la ley no lo establece, y que el Comité se quedará con los ocho integrantes con que cuenta.