Se registra como precandidato Pedro Garza por Guadalupe

Guadalupe

Con el apoyo de aproximadamente 400 personas, este sábado se registró como precandidato de unidad del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Guadalupe, el diputado federal, Pedro Garza Treviño.

El munícipe declaró que confía en que puede “sacar de las ruinas” a esa población del área metropolitana, que actualmente es administrada por un alcalde priista.

“Vamos con todo por la alcaldía, no nos bajamos y no nos rajamos, que se vayan los que se tengan que ir, pero vamos a recuperar el municipio de Guadalupe, nosotros, quiero destacar que somos ciudadanos con nuestros impuestos al corriente, no hay que presumir de ninguna otra cosa más que de buenos ciudadanos y aquí estamos hechos una prueba viviente de lo que sabemos hacer.

“La gente está harta de todo lo que no han hecho y de lo que no deberían de haber hecho (…) Guadalupe necesita, todo está en ruinas, la educación, las vialidades el alumbrado, la vigilancia no se diga, pero creo que con este equipo, Guadalupe va a ganar con todos nosotros”, expresó el aspirante.

Garza Treviño, quien ya fue alcalde de Guadalupe, en la administración 2000-2003, dijo que pretende atender a la ciudadanía con mejor movilidad, mejor seguridad y la asistencia social.

Garza Treviño presentó su documentación para buscar el regreso del PAN en Guadalupe.

Además de la diputación federal y la presidencia municipal, el panista se ha desempeñado en diversos puestos como regidor de Guadalupe en 1986, director de Tránsito y Vialidad de Guadalupe en 1994, secretario de Vialidad y Tránsito de Monterrey en 1997, y director general y Regional de la Cuenca del Río Bravo de la Conagua de 2004-2011.

Garza Treviño fue acompañado en el acto por el precandidato del PAN a la diputación federal en Guadalupe, Alfonso Robledo.

“Creemos que hay una fórmula ganadora en esta ocasión como nunca entre Poncho (Robledo) y un servidor, vamos por todo en la alcaldía, no nos bajamos, no nos rajamos y que se vayan los que se tengan que ir pero vamos a recuperar el municipio de Guadalupe”, comentó.

Registro por Apodaca

Por su parte, también se presentó el registro de otro precandidato del PAN a la alcaldía de Apodaca, de nombre Adrián González, quien dijo que espera que esta vez sí puedan derrotar al PRI en ese municipio.

“Históricamente ha sido de otro color, pero en este caso yo creo que ya se les acabó, traemos la preferencia de la gente, la gente nos quiere, estamos participando en este proceso porque la gente nos lo pidió, estamos dando este primer paso, ya nos registramos, estamos esperando que el partido nos otorgue la candidatura y listos para lo que digan”, expresó.