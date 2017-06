Sin Ley de Archivos, no tendrá éxito lucha contra corrupción

Ciudad de México

La lucha anticorrupción en México no tendrá éxito sin una Ley de Archivos que garantice orden y transparencia en los documentos públicos que generan, poseen y administran los gobiernos, advirtió Jorge Nacif Mina, secretario académico de la Escuela Nacional de Archivos.

En entrevista con MILENIO, el especialista se sumó al llamado de la Red por la Rendición de Cuentas y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que el Senado de la República apruebe ya la Ley General de Archivos.

Nacif consideró que esta ley debe acompañar al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción y dar autonomía al Archivo General de la Nación para que no quede sometido al control de la Secretaría de Gobernación.

La reforma constitucional en materia anticorrupción del 2014 mandató tres leyes generales: la de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la de Protección de Datos Personales, que ya fueron publicadas, y una Ley General de Archivos, que sigue en discusión.

"Los archivos son la columna vertebral. Sin archivos, no hay transparencia. Cuando rindes cuenta, tú, funcionario, estás rindiendo cuentas de la función y atribución que te corresponde. ¿Y cómo creen que se organizan los archivos? Por atribuciones y funciones. Entonces, si mi archivo está organizado, cuando me pides información, yo la transparento porque el expediente está organizado por cada cumplimiento de las atribuciones y funciones que me corresponden", explicó.

Sin embargo, esta ley permanece atorada desde finales del 2016, a pesar de que en julio entran en vigor las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Para Nacif, "uno de los factores de que los archivos no sean prioritarios, es que (con) un archivo bien organizado y consultable es muy difícil que haya corrupción; es muy difícil que haya del tipo de corrupción que se genera precisamente con la manipulación de la documentación".

Asegura que en muchas instituciones públicas se piensan cosas como "no quiero que me revisen, no quiero ser auditable, entonces declaro inexistencia (de documentos)".

Por ello, aseguró que "sin Ley General de Archivos, aplicable y con dientes, no creo que se tenga éxito en la lucha anticorrupción, ni tampoco creo que se tenga éxito con los Sistemas Nacionales de Transparencia. Es muy chistoso, sí hay un Sistema Nacional de Transparencia, oficial, autónomo, sí hay un Sistema Anticorrupción oficial y autónomo, y en esta ley no se le quiere dar un Sistema Nacional de Archivos también autónomo, como los otros dos".

Éste es el momento oportuno para darle autonomía al Archivo General de la Nación, dijo, porque debe tener libertad de administración y del dictamen de la documentación, para lo que no necesita a un historiador como su titular, sino a un experto en archivística.

"Imagínense a un INAI dependiendo de una secretaría de Estado, imagínense un Archivo General de la Nación dependiendo de la Secretaría de Gobernación, sin poder actuar en libertad", expresó.













SBG