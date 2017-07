Mireles recibió información falsa y sobrerreaccionó, dice su abogado

Ciudad de México

José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec, reconoció que fue imprudente al llamar a esos grupos para apoyar a ese poblado, donde el Ejército localizó una bodega con armas, ya que un familiar le dio información falsa y sobrerreaccionó, dijo su abogado Ignacio Mendoza.

"Mireles reconoce que fue una imprudencia, una sobrerreacción de una llamada de un familiar que le dio un panorama muy diverso, agravado, eso motiva el llamamiento. No hay un sólo movimiento de autodefensa ni de gente armada. La gente de Tepalcatepec ha dado muestra de que hace lo mismo, como con el gobernador (de Michoacán, Silvano Aureoles) que no lo dejaron bajar (de su helicóptero)", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Hace dos días, el Ejército fue agredido por parte de los habitantes de en Tepalcatepec, después de haber detenido a ocho personas en una bodega con armas; posteriormente Mireles hizo el llamado a las autodefensas a llevar armas a la localidad para defender al pueblo de lo que denominó el "sitio" del Ejército.

La Procuraduría General de la República inició una investigación contra el ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec por apología del delito.

Según PGR, Mireles "indujo" a las autodefensas a resistir una acción de Estado, por lo que podría volver a prisión, ya que estaba obligado a no reincidir y a no tener contacto con los integrantes de estos grupos, porque así se lo impuso el juez federal que ordenó su libertad bajo caución, explicaron autoridades federales.

"Mireles no ha violado ninguna de las medidas cautelares, ni ha salido del estado ni del país. No ha tenido contacto con testigos. No hay violación. Eso de que la PGR va a ir por Mireles ni el código penal de Michoacán ni el federal tienen un tipo penal de lo que pasó con Mireles", afirmó.

Precisó que la defensa le sugirió a Mireles no hacer pronunciamientos públicos.





