Red Ambiental prepara una demanda contra Municipio

León, Gto

La empresa Red Ambiental ya prepara una demanda contra el Municipio de León en caso de que les sea retirada la concesión para la recolección de basura, misma que les fue otorgada en el 2014 por la pasada administración.

En entrevista para MILENIO Televisión, Luis Enrique Montenegro, director de Desarrollo de Negocios en Red Ambiental, dijo que al participar por la licitación, confiaron en el Municipio de León, por lo que no entienden el porqué darle el contrato a otra compañía.

“Nuestro principal interés es trabajar, si ellos (Ayuntamiento), insisten en darle el contrato a otra empresa, obviamente nosotros demandaremos. Lo único que van a demostrar es que no hay certeza jurídica para invertir aquí en León” señaló.

Destacó que el contrato que se firmó en la administración pasada fue por 20 años y hasta ahora han cumplido tres años de servicio en León, tiempo en el que han invertido 130 millones de pesos.

Red Ambiental ha presentado solicitudes para poder reunirse con el Ayuntamiento para revisar la situación, incluso para negociar el tema de la tarifa, sin embargo, el Municipio los ha rechazado, así lo dijo Enrique Montenegro.

“Nosotros presentamos por escrito, porque fuimos a buscarlos, y nos dijeron que tenía que ser por escrito y nos contestaron que no. No sabemos qué haya detrás de esto. Hay que revisar las condiciones del contrato pero el Municipio no nos ha querido recibir y esperaremos la resolución. Todo indica que están pensando en quitarnos la concesión y dársela a otra empresa”, enfatizó.

El alcalde Héctor López Santillana había dicho que no iba a recibir a Red Ambiental para discutir el tema.

No obstante, Montenegro manifestó que ellos no demandaron al municipio, sino que fueron las empresas perdedoras las que lo hicieron, por lo que dijo, se quieren aprovechar de manera ilegal.

“Nosotros somos una empresa seria, una empresa de nivel mundial que lo que menos queremos, es ocasionar un problema aquí en León”, comentó.

Si el Municipio decide que Red Ambiental retire el servicio, la empresa lo haría operativamente pero el asunto de manera legal continuará.

“No es posible que venga una empresa a nivel mundial a invertir aquí en el estado de Guanajuato y el Municipio diga que prefiere a otra empresa. Eso va a tener un costo muy alto para el Municipio, lo puede hacer pero nos tiene que indemnizar”, mencionó.