Critica Ling a Red Recolector por publicidad

León, Gto

Alfredo Ling Altamirano, líder municipal del PAN, criticó que la empresa Red Recolector haya usado estrategia publicitaria “para tratar de influir en el ánimo de los integrantes de la comisión”, y aseveró que esto no afectará a la decisión que finalmente tome durante esta semana la Comisión Especializada.

“Todas las demás empresas ya presentaron su oferta desde mayo del 2014, no le pueden quitar ni agregar ni media coma a lo que ya presentaron, de tal manera que, qué más da si ahora nos amanecemos con una campaña para sembrar arbolitos, es obvio, es una estrategia publicitaria”,manifestó.

Así mismo, dijo lamentar “profundamente que no se hayan podido revisar las bases, porque el problema que se tiene ahora es que esas bases de licitación están viciadas de origen, pero no fueron impugnadas, y por lo tanto desde el punto de vista jurídico, no se puede hacer otra cosa que emitir un fallo conforme a esas bases”.

Ling Altamirano agregó que “en relación a la interpretación del fallo que dio el magistrado de lo Contencioso Administrativo, también fue motivo de propaganda y de acercar algunos otros criterios diversos a los que había establecido el Tribunal de lo Contencioso, expresando que lo único que tenía que hacer el actual Ayuntamiento era motivar y fundar el fallo que había emitido la administración anterior”, lo que dijo era ilógico, ya que el Ayuntamiento anterior no motivó ni fundó su fallo y por ello se cayó la actuación del anterior ayuntamiento.

Recordó que antes de que comenzara la administración de Bárbara Botello, el servicio de recolección de la basura era el mejor evaluado.

“Y eso fue lo más extraño, cuando a mediados del 2014 amanecemos con un proceso de licitación a 20 años, algo realmente inusitado, dado que no era una demanda social, no estaba en el programa de Gobierno, y aparece de repente una licitación a 20 años, nadie estaba pidiendo el cambio de servicio de recolección”, afirmó el titular del partido albiazul.

Debe modificarse ley de movilidad

El representante del PAN refirió que es posible modificar la ley de movilidad, esto lo dijo refiriéndose a la inconformidad que externaron los taxistas la semana pasada ante las oficinas de Movilidad, donde abogaban que la plataforma Uber no se está regulando.

“Todas las nuevas leyes tiene un periodo de prueba, y todos los legisladores, los que son y los que hemos sido, sabemos que las leyes, siempre están a prueba, ninguna ley se dicta para toda la eternidad”, especificó.

El dirigente aseveró que es un tema que tendrá que ser revisado por los legisladores, y que piensa que este es un motivo para que se encaucen las inquietudes de los operadores de taxis, así como las de los operadores de plataformas como la de Uber.

AMLO puede venir si quiere

Ling Altamirano señaló que López Obrador está en todo su derecho de venir a León como un aspirante a la Presidencia de la República, siempre y cuando no esté usando recurso del partido para una precampaña.

“Yo creo que en los términos electorales el manifestar una aspiración en términos de libertad de expresión, nada más que no se utilicen recursos del partido, es muy importante, porque a título personal cualquiera puede decir: -yo quiero ser el presidente de la ONU, pero no estoy usando recursos públicos-, entonces no importa”, dijo el líder del Partido Acción Nacional.