WikiLeaks ofrece recompensa por filtrar documentos de EU

Wikileaks ofreció una recompensa a quienes filtren documentos de la Casa Blanca antes del fin del mandato del presidente Barack Obama, anunció la organización en un mensaje difundido por Twitter.

"Aviso a los administradores informáticos: ¡No dejen a la Casa Blanca destruir de nuevo la historia de Estados Unidos! ¡Copien los documentos ahora y envíenlos a Wikileaks cuando quieran!, exhortó un tuit de la organización especializada en la revelación de documentos secretos.

"Ofrecemos una recompensa de 20 mil dólares por cualquier información que permita la detención o el desenmascaramiento de cualquier agente de la administración Obama que haya destruido documentos importantes", indicó el mensaje.

We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Obama admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo