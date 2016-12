¿Por qué gobierno tardó en reaccionar si sabía de hackeo de Rusia?: Trump

El mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a la administración de Barack Obama por no analizar antes la posible intervención de Rusia en las elecciones.

En su cuenta de Twitter, Trump dijo que el gobierno actual debió hacer algo antes y no después de que la ex candidata demócrata, Hillary Clinton, perdiera la contienda el 8 de noviembre.

"Si Rusia, o cualquier otro país, pudieron hackear, ¿por qué la Casa Blanca tardó tanto en reaccionar? ¿Por qué ellos sólo se quejaron después de que Hillary perdiera?", puntualizó en la red social.

If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House wait so long to act? Why did they only complain after Hillary lost?