¿Por qué EU no tenía defensa contra hackers?: Trump

Nueva York, Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la convicción de los servicios de inteligencia sobre el hackeo informático ruso a las elecciones presidenciales de noviembre mediante invasión de correos de dirigentes del Partido Demócrata.

En mensajes de Twitter, Trump recordó que Julian Assange, fundador de WikiLeaks (quien divulgó los correos electrónicos), había asegurado que esa organización no recibió la información de parte de Rusia.

"Julian Assange dijo que 'un chico de 14 años pudo haber pirateado los correos de (John) Podesta", escribió Trump en Twitter, en referencia al jefe de campaña de la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton, para añadir que "además dijo que los rusos no le dieron la información".

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017

El Comité Nacional del Partido Demócrata (DNC) también fue invadido por piratas informáticos que la inteligencia estadunidense afirma estar relacionada a Rusia.

"¿Por qué fue el DNC tan descuidado", se preguntó Trump. "Alguien hackeó al DNC, pero ¿por qué no tenían defensas contra el hackeo, como el RNC?", apuntó, refiriéndose al Comité Nacional del Partido Republicano.

Somebody hacked the DNC but why did they not have "hacking defense" like the RNC has and why have they not responded to the terrible...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017

things they did and said (like giving the questions to the debate to H). A total double standard! Media, as usual, gave them a pass. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017

La comunidad de inteligencia estadunidense llegó a la conclusión de que el hackeo y divulgación de los correos electrónicos de Podesta y dirigentes demócratas fue diseñada para permitir que Trump fuese el vencedor de las elecciones.

Rusia rechazó en diversas ocasiones los alegatos de que haya sido responsable por los pirateos informáticos.

En una entrevista que divulgó Fox, Assange dijo que el hackeo de la cuenta de correo de Podesta en Gmail fue "algo de que un chico de 14 años pudo haber hecho".

Además, insistió en que ningún grupo relacionado al gobierno de Rusia es la fuente del material pirateado. "La fuente no es el gobierno ruso. No un estado", dijo el fundador de WikiLeaks, quien permanece refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.



