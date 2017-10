Ex jefe de campaña de Trump se entrega al FBI: NYT

Washington

El abogado Paul Manafort, ex jefe de campaña electoral del presidente Donald Trump, se presentó hoy ante el FBI tras recibir la orden de entregarse, de acuerdo con reportes de medios, en los primeros cargos presentados a partir de la investigación sobre la posible intervención de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016.

El diario The New York Times fue el primero en informar de la orden de arresto contra Manafort y su antiguo socio comercial Rick Gates, aunque los cargos en su contra todavía no se conocen.

A primera hora del día se vio a Manafort abandonar su casa a las afueras de Washington y poco después las cámaras captaban su llegada a la sede del Buró Federal de Investigaciones (FBI).



Se trata de los primeros cargos derivados de una investigación del abogado especial del Departamento de Justicia, Robert Mueller, quien fue nombrado para indagar la supuesta intervención de Rusia para alterar las elecciones en favor del ahora presidente republicano Donald Trump.

Manafort, de 68 años, fue parte del equipo de campaña de Trump entre junio y agosto de 2016, antes de renunciar por los reportes de que pudo haber recibido millones de dólares en pagos ilegales de un partido político de Ucrania vinculado al gobierno ruso.

Mueller ha estado investigando las conexiones financieras y de bienes raíces de Manafort y sus trabajos previos para ese partido político, el Partido de Regiones, que respaldaba al ex líder ucraniano Viktor Yanukovich.

Durante todo el fin de semana, Trump ha vuelto a tachar en Twitter de "caza de brujas" la investigación de Mueller sobre sus supuestos lazos con Rusia y pidió que se "haga algo" contra las irregularidades que, según él, ha cometido su rival demócrata en las elecciones de 2016, Hillary Clinton.

..."collusion," which doesn't exist. The Dems are using this terrible (and bad for our country) Witch Hunt for evil politics, but the R's... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017





...are now fighting back like never before. There is so much GUILT by Democrats/Clinton, and now the facts are pouring out. DO SOMETHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017





All of this "Russia" talk right when the Republicans are making their big push for historic Tax Cuts & Reform. Is this coincidental? NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017





La investigación de Mueller también cubre las finanzas y negocios familiares del presidente y busca determinar si Trump incurrió en obstrucción de la justicia cuando despidió en mayo al entonces director del FBI, James Comey, quien lideraba el caso de la trama rusa.

Desde hace tiempo, pero con especial fuerza esta última semana, Trump ha promovido la idea de que fue Clinton quien incurrió en irregularidades, algunas de ellas relacionadas con Rusia.

En esa campaña le ha ayudado la revelación de que el Partido Demócrata y la campaña de Clinton financiaron el año pasado una investigación privada para encontrar información que relacionara a Trump con Rusia, lo que resultó en un dossier lleno de sórdidos detalles no corroborados sobre el ahora presidente.



