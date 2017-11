Paradise Papers: los 'paraísos fiscales' de líderes mundiales

Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela las relaciones de líderes mundiales con paraísos fiscales.

La publicación, conocida como Paradise Papers, difunde más de 13.4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en los llamados "paraísos fiscales" alrededor del mundo.

Los documentos exponen la operación conocida como el círculo mágico offshore, es decir, una élite que incluye a 120 políticos, príncipes, empresarios, oligarcas, estrellas de Hollywood y deportistas.

#ParadisePapers - 13.4 million documents, 94 media partners, more than 120 politicians and world leaders. https://t.co/lHHyt9eLTS pic.twitter.com/mecTosLSxD

El ICIJ es responsable también de la publicación en 2016 de los Panama Papers.

En esta nueva revelación sobresalen más de una docena de asesores del presidente estadunidense, Donald Trump, así como varios consejeros, donantes de su campaña electoral e incluso el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el titular de Estado de Comercio, Wilbur Ross.

Ross aparece como accionista de una naviera con operaciones comerciales con un empresario ruso, objeto de sanciones por parte de Washington y que actualmente se investigan la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar una victoria a favor Trump.

US Commerce Secretary @Wilburross has Russian business ties revealed in the #ParadisePapers

https://t.co/i9rtnNA3dz