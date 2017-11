Twitter y Facebook recibieron dinero ruso: Paradise Papers

Ciudad de México

Twitter y Facebook no sólo fueron utilizados por agentes rusos para influir en las elecciones de Estados Unidos, sino que ambas empresas recibieron inversiones financiadas directamente desde Kremlin, reveló una investigación denominada Paradise Papers, una serie de documentos filtrados que exponen las empresas off shore de varios mandatarios y empresarios a nivel mundial bajo la firma Appleby.

De acuerdo con el diario The New York Times, el cual tuvo acceso a los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y revisados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el dinero que el ruso Yuri Milner invirtió en Twitter y Facebook provenía de bancos controlados por el estado ruso.

Para la inversión de 191 millones de dólares que Milner hizo en Twitter, utilizó dinero de VTB, un banco estatal de Rusia; mientras los mil millones de dólares que invirtió en Facebook provenían de la paraestatal de petróleo y gas Gazprom. Ambas fueron hechas entre 2009 y 2010.

La inversión de Milner le hizo adquirir un ocho por ciento de las acciones de Facebook y el cinco por ciento de Twitter y, según el NYT, aunque a los pocos años vendió sus acciones, el físico y empresario ruso permaneció dentro del círculo de líderes tecnológicos de Silicon Valley.

Tanto así que fue uno de los inversionistas de la startup Cadre, propiedad de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, reportó el diario inglés The Guardian.

En varias ocasiones, Milner ha dicho que su inversión no fue un intento de comprar influencia en Twitter y que, incluso, no sabía que Gazprom había estado detrás de la financiación que recibió para su inversión en Facebook. Además, aseguro que había invertido en el negocio de Kushner sólo por razones de negocios, y que se reunió con él una sola vez el año pasado. “No estoy involucrado en ninguna actividad política. No estoy financiando ninguna actividad política”, dijo a The Guardian.

Según el NYT, este señalamiento no sugiere que Milner o sus empresas hayan tenido alguna conexión con un plan de propaganda dirigido desde Rusia, sin embargo Michael Carpenter, el director del Consejo de Seguridad de Rusia durante la administración de Barack Obama dijo al diario estadunidense que las inversiones que hacen las instituciones relacionadas con el Kremlin se hacen con intereses estratégicos “no sólo comerciales sino también de interés para el Estado”.

Milner, quien estudió física teórica en la Universidad estatal de Moscow, ha vivido en Estados Unidos desde 2014 luego de que Vladir Putin volviera a la presidencia de Rusia en 2012.





mrf