Trump elogia a Chrysler tras anuncio de inversión en EU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a las compañías Ford Motor Co y Fiat Chrysler Automobiles (FCA) por anunciar nuevas inversiones en el país norteamericano, luego de haber convertido a la producción de vehículos local en tema clave de su campaña electoral.



TE RECOMENDAMOS: Trump sacude los autos en México

A través de su cuenta de Twitter, Trump anunció que FCA realizará una inversión de mil millones de dólares en plantas de Michigan y Ohio, lo que generará 2 mil empleos en el país.



Este mensaje llegó unas horas después de que la propia empresa comunicó la inversión que será utilizada para modernizar las dos plantas, en momentos en que las automotrices responden a las amenazas del presidente electo Donald Trump de fijar nuevos impuestos a los vehículos importados.

It's finally happening - Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after...