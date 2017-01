Trump amenaza a GM con "gran impuesto fronterizo"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un "gran impuesto fronterizo" a la automotriz General Motors por fabricar su modelo Chevy Cruze en México.

"General Motors está enviando su modelo Chevy Cruze fabricado en México a los concesionarios de Estados Unidos libre de impuestos en la frontera. ¡Hágalo en Estados Unidos o pague un gran impuesto fronterizo!", publicó en su cuenta de Twitter.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!