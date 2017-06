Trump cuestiona a Obama por no detener intervención rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al ex mandatario Barack Obama de no haber detenido la presunta intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

"Por cierto, si Rusia estaba trabajando tan duro en la elección de 2016, eso pasó durante la administración de Obama. ¿Por qué no los detuvo", cuestionó Trump en Twitter.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them?