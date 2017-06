¿A quién creer, a Trump o su abogado?

Washington

Donald Trump y uno de sus abogados personales se han contradicho entre sí sobre si el fiscal especial, Robert Mueller, que investiga la interferencia rusa en la elección de 2016 y posibles lazos con la campaña del republicano, está investigando al presidente.

Este es un vistazo a declaraciones recientes hechas por el abogado Jay Sekulow y el vicepresidente Mike Pence sobre la investigación sobre Rusia y otros asuntos.

TRUMP tuiteó el viernes: "¡Me está investigando el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI por despedir al director del FBI ¡Cacería de brujas!".

LOS HECHOS: Su aparente indirecta a Rod Rosenstein, subsecretario de Justicia, es una contradicción con la propia versión de Trump sobre el despido de James Comey. Trump ha dicho que el memorándum que Rosenstein le dio recomendándole que despidiera al director del FBI no tuvo importancia. "Sobre la recomendación, yo iba a despedir a Comey de todos modos", dijo a NBC News a principios de mayo.

El secretario de Justicia Jeff Sessions testificó ante el Congreso que Trump quería un memorándum que justificara despedir a Comey. Pero el presidente fue el único que tomó la responsabilidad por hacerlo, al menos hasta el viernes, cuando al parecer trató de culpar a Rosenstein.

Decir que Trump está siendo investigado por despedir a Comey es simplificar bastante el asunto. Los presidentes están autorizados para despedir al director del FBI. El asunto es si es Trump obstruyó la justicia de manera criminal.

Según la versión de Comey, el presidente le pidió que el FBI dejara de investigar a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, y luego lo despidió tres meses después a modo de alterar el curso de una pesquisa amplia sobre potenciales vínculos entre Rusia y asociados de la campaña de Trump. Los tuits de Trump parecen confirmar que su comunicación con Comey ahora es parte de la investigación del fiscal especial, excepto que su propio abogado dice que eso no es así.

___

SEKULOW, abogado de Trump, dijo el domingo en el programa "State of the Union", de CNN: "El presidente no es motivo o blanco de una investigación".

LOS HECHOS: Uno puede decidir si le cree al abogado o a Trump y varias fuentes no identificadas que le dijeron al Washington Post que la investigación del fiscal especial había crecido y ahora abarcaba al presidente.

SEKULOW dijo que Trump simplemente estaba reaccionando a la historia del diario, insinuando que Trump no sabía de primera mano si estaba siendo investigado o no. Efectivamente, Trump es conocido por reaccionar instintivamente a lo que ve en televisión o lee en periódicos. Por otro lado, él puede aprovechar el vasto poder que tiene la Casa Blanca y el gobierno para recabar información.

___

SEKULOW, abogado de Trump, explicando a CNN por qué Trump no disputó la historia del Post que decía que él estaba siendo investigado: "Twitter tiene límite, como todos sabemos".

TRUMP: Cuando Trump quiere escribir más sobre un tema y Twitter no se lo permite porque cada mensaje tiene espacio para 140 caracteres, él simplemente hace lo que hacen otros usuarios: escribe más mensajes sobre el asunto. No hay límite para esto.

___

TRUMP tuiteó el viernes: "Luego de siete meses de investigaciones y audiencias en comités sobre mi 'conspiración con los rusos, ' nadie ha podido mostrar ninguna prueba. ¡Lamentable!".

LOS HECHOS: El presidente una vez más muestra falta de conocimiento sobre cómo funcionan las instancias de justicia, o la intención de tergiversar el proceso. Él ha hecho esto en varias ocasiones.

Los investigadores siguen las pistas que le dan las evidencias, entrevistan testigos y rastrean pistas para establecer el panorama más completo de posibles sucesos, luego entregan sus hallazgos a fiscales para que sopesen si es que esto amerita un caso criminal. Las evidencias se muestran solo si es que la fiscalía decide presentar cargos e ir a corte.

La investigación del gobierno, que el FBI comenzó el verano pasado, está lejos de llegar a esa etapa. Por el contrario, sigue creciendo.