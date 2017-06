Venezuela contraataca con el asunto de los 43

Quintana Roo

Ante la presión que han ejercido algunos países, incluido México, para aprobar un proyecto “intervencionista”, Venezuela solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobar una resolución que fije una postura sobre la “desaparición forzada” de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tras retirarse el pasado lunes y reincorporarse ayer a la reunión, en un documento de apenas una cuartilla, el país sudamericano propuso externar “su solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas y la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas y la sociedad en su conjunto”.

Además, establece una condena a toda política estatal que, por acción u omisión, promueva, propicie, planifique y ejecute la desaparición forzada de personas o que realice actos de ejecución extrajudicial.

El proyecto asegura que la finalidad de este acuerdo que se impulsa en la OEA es para lograr “fomentar el control social y amedrentamiento a la población en deterioro de los derechos humanos”.

En conferencia de prensa, la canciller Delcy Rodríguez aseguró que esta declaración responde a la necesidad de que el dolor de las familias de los desaparecidos pueda convertirse en una determinación de acceso a la justicia.

Agregó que durante el encuentro que sostuvo con los familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014, el pasado lunes, les manifestó el respaldo que tienen del presidente Nicolás Maduro y de todo el pueblo venezolano.

“Ese dolor debe convertirse en amor y construcción, en amor transformador y convertirlo en determinación de la justicia, es muy importante que se sepa la verdad y que se haga justicia, es un llamado a gritos que hacen sus familiares”, señaló.

Otro de los temas que incluyó Venezuela es sobre la intención de EU de construir un muro en la frontera con México. Propuso manifestar un “rechazo y consternación” ante la decisión de construir un muro que separa y excluye al pueblo estadunidense de América Latina, el Caribe y de otros pueblos del mundo.

El lunes, Nestor Méndez, secretario adjunto de la OEA, leyó las 10 propuestas que incluyen los temas de Ayotzinapa, acoso a medios de comunicación, discriminación racial, xenofobia e intolerancia; acciones unilaterales contra Venezuela, respeto al principio de no intervención y los asuntos internos de los Estados.

Se propuso también un proyecto sobre la decisión de EU de retirarse del acuerdo de París sobre cambio climático, así como sobre retirar la intervención militar estadunidense en países del Caribe, respeto de la secretaria general al marco institucional de la OEA.

Además del rechazo al muro fronterizo entre México y EU, al igual que la migracion y la decisión de Donald Trump de separar y excluir a los pueblos de América Latina de los pueblos de América del Norte.

Mantiene postura

Rodríguez aseguró que, si bien su país mantiene su postura de retirarse del organismo internacional, Venezuela se va más soberana e independiente que nunca, además de dejar una agenda constructiva en favor de los pueblos de américa.

“Venezuela se va muy satisfecha, se va victoriosa de haber defendido los intereses y los derechos de nuestro país y de su pueblo. Somos más libres, somos más independientes.

“Nuestro broche de oro es trabajar para los pueblos y hemos dejado un legado con una agenda hemisférica para la construcción”, afirmó.

Aseguró que las posturas expresadas en este foro refrendan la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de abandonar el organismo internacional, del cual “no surge nada bueno”.

Rodríguez externó su preocupación por las posturas que pretenden realizar una intervención en su país, llamen a la oposición a seguir por la vía de la violencia y aseguró que, desde la OEA, se alimenta el odio y la intolerancia que ha caracterizado a la oposición.

“Venezuela es hoy más independiente, más soberana alejada de estos espacios donde bajas maniobras y fraudulentas pretenden imponer la visión estadunidense”, reiteró.

Críticas

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que Venezuela pertenece a la OEA cuando cree que le conviene y se va cuando no.

“Lo que parece es que están cuando creen que les conviene y no están cuando no les conviene, lo cual es poco serio. Pareciera ser un juego de poca seriedad esto de estar y no estar al mismo tiempo”, dijo.

Recordó que la delegación venezolana es una de las más grandes registradas para esta Asamblea General, incluso por encima de naciones como EU o Canadá; sin embargo, se estima que su participación se realizará a conveniencia.

“Cuando crean que les convenga ocuparán la silla, cuando crean que no, la dejarán vacía”, criticó.

El canciller confió en que antes de que culminen los trabajos relacionados con la resolución para atender la situación de crisis en Venezuela pueda ser retomado por la Asamblea, ya que existe un mensaje claro para que le presidente Nicolás Maduro reconsidere la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

Presidente “por aclamación”

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, fue elegido “por aclamación” presidente de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebra en Cancún, Quintana Roo.

La propuesta de su nombramiento fue hecha por Jamaica. “La Asamblea de Cancún busca ser un referente de concertación y diálogo”, proclamó el canciller al asumir el puesto.

La Asamblea General es la cita anual más importante de la OEA, en la que se integran 34 países, todos los del continente, menos Cuba, que cuando fue readmitida hace unos años tras su exclusión a principios de los años 60 nunca pidió que se volviera a activar su membresía. Es la primera vez que se celebra en México.

El encuentro tiene lugar marcado por la crisis en Venezuela y tras un nuevo fracaso de los ministros de Exteriores en el intento, el pasado lunes, de aprobar una declaración sobre la situación en el país sudamericano.

Videgaray llamó el pasado lunes a “estar atentos” porque “aún pueden pasar muchas cosas” sobre la crisis de Venezuela en la Asamblea, que se celebra en el hotel Moon Palace de Cancún.

