Netflix confirma secuela de ‘Bright’

Tras el éxito que obtuvo la película Bright, la plataforma de streaming Netflix anunció que lanzará la secuela en la cual se espera que Will Smith y Joel Edgerton interpreten de nuevo sus papeles.

El anuncio fue realizado por el servicio de entretenimiento en sus redes sociales, y en Twitter publicó un videoclip en el cual puede verse la audición de dos orcos para actuar en la segunda parte de este filme.

El clip está acompañado por una leyenda que dice: "ANUNCIO: las audiciones de orcos para la continuación de @BrightNetflix por ahora están cerradas. Gracias. Que tengan un buen día".

ANNOUNCEMENT: Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. pic.twitter.com/QnVqkgYRkE