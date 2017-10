Selena Gomez y Justin Bieber desayunan juntos en Los Ángeles

Lo dijo Justin Bieber en una entrevista a Billboard en 2015: "Cuando amas a alguien así de tanto (como él a Selena Gomez), incluso aunque algo suceda entre ustedes, es un amor que nunca muere".

Tras concluir su relación en 2014, este nuevo acercamiento ocurre una semanas después de que la cantante recibiera un trasplante de riñón.

Medios locales reportan que Justin Bieber y Selena Gomez se reencontraron el pasado 25 de octubre. Luego de que el intérprete acudiera a la iglesia Hillsong, a la que también asiste Selena, visitó la casa de su ex pareja, acompañado de amigos.

Ayer, los paparazzi lograron fotografiarlos juntos cuando desayunaban en una cafetería, en Westlake Village, Los Ángeles.

En la foto, publicada por TMZ, el intérprete de "Sorry" viste una sudadera y ella un vestido a rayas.

#JustinBieber and #SelenaGomez Grab Breakfast Together One-on-One ... Does #TheWeeknd Know? https://t.co/OPihoUbSri