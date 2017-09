Selena Gomez tuvo un transplante de riñón

Ciudad de México

La cantante Selena Gomez sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al anunciar que se sometió a un transplante de riñón por el lupus que padece.

La joven de 25 años publicó una fotografía en su cuenta de Instagram y anunció a sus más de 126 millones de seguidores que su amiga Francia Raisa fue quien le donó el órgano.

TE RECOMENDAMOS: Selena Gomez comparte foto con The Weeknd

"Descubrí que necesitaba un transplante de riñón por el lupus que padezco y me estoy recuperando. Esto era lo que necesitaba para mejorar mi salud", escribió Gomez.

Agradeció a su familia, doctores y seguidores por el apoyo que ha recibido y, especialmente, a su amiga, "ella me dio un regalo y un sacrificio dándome un riñón. Soy increíblemente bendecida".

TE RECOMENDAMOS: Selena Gomez anuncia pausa en su carrera por Lupus

En agosto del año pasado, Selena Gomez anunció que se retiraría temporalmente de la música para someterse a tratamientos de lupus, diagnosticado en 2015, y trabajar con los episodios de ansiedad que tenía.







Estoy muy consciente de que mis fans han notado que he estado con un perfil bajo y se han cuestionado por qué no he promovido mi nueva música, de la que me siento muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un transplante de riñón por el lupus que padezco y me estoy recuperando. Esto era lo que necesitaba para mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando en compartir esto con ustedes, y me di cuenta que tenía que compartir mi camino de los últimos meses y que siempre quise compartir con ustedes. Quiero agradecer públicamente a mi familia y a mi increíble equipo de doctores por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía. Y finalmente, no hay palabras para describir cómo podría agradecer a mi hermana amiga Francia Raisa. Ella me dio un regalo y un sacrificio donándome su riñón. Soy increíblemente bendecida. Te amo muchísimo, hermana. El lupus aún es muy poco entendido, pero se están haciendo progresos. Para más información sobre el Lupus, por favor visiten el sitio web de Lupus Research Alliance".





ALEC