Conoce las películas nominadas al Oscar 2018.

Nueve películas son las que están nominadas a los premios Oscar 2018 y una de ellas es del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Por esta razón, aquí te contamos de qué va cada película que compite por la presea más importante de la 90 entrega de los premios.

1. La forma del agua (Guillermo del Toro)

La solitaria Elisa se enamora de una criatura acuática que se encuentra encerrada en un laboratorio de alta seguridad. La historia está centrada en los años 60s.

2. Call Me By Your Name (Luca Guadagnino)

La historia se desarrolla en Italia en 1983 y narra la historia de amor entre Elio Perlman, un adolescente de 17 años y el asistente de su padre.

La cinta está basada en la novela homónima de André Aciman de 2007.

3. Darkest Hour (Joe Wright)

La película dramática sigue al Primer Ministro de Gran Bretaña momentos antes de que Hitler se acerque a ellos. Está centrada en la Segunda Guerra Mundial.

4. Dunkirk (Cristopher Nolan)

La cinta se centra en la flota británica justo cuando movilizó a sus tropas para salvar la vida de más de 300 mil soldados aliados que se encontraban rodeados por fuerzas enemigas.

5. Get Out (Jordan Peele)

Se trata de una película de terror estadunidense en la que un novio conocerá a sus futuros suegros, sin embargo, poco a poco descubre una verdad que lo dejará impactado.

6. Lady Bird (Greta Gerwing)

La película independiente narra la historia de una adolescente que da el paso a la vida adulta. El filme tiene una calificación perfecto de 100 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes, sitio que se dedica a recopilar las críticas sobre las producciones.

7. Phantom Thread (Paul Thomas Anderson)

La octava película del cineasta está ambientada en el glamour de la posguerra de la década de 1950 en Londres donde dos hermanos modistos visten a la realeza, a estrellas de cine, ricas herederas, socialites y demás personalidades.

8. The Post (Steven Spielberg)

La cinta cuenta la historia de la primera editorial femenina, misma que pretende publicar documentos que revelan información sobre las tres décadas de la guerra de Vietnam.

9. Three Billboards Outside Ebbing Missouri (Martin McDonagh)

Se trata de una película de drama, misterio y comedia negra que narra la historia de Mildred Hayes, una madre que renta tres vallas para denunciar el crimen sin resolver del que fue víctima su hija.

