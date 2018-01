Las nominaciones del Oscar 2018 para Guillermo del Toro

La forma del agua, la fantasía romántica creada por Guillermo del Toro, parte como favorita para los premios Oscar, con un total de 13 nominaciones, entre éstas Mejor Película y Mejor Director.

La Academia de Hollywood anunció hoy las nominaciones, en las que Del Toro se convierte en el director mexicano más nominado a los Oscar y competirá en las siguientes categorías:

En Mejor Película, la cinta del mexicano compite contra Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras, Dunkerque, ¡Huye!, Lady Bird, El hilo fantasma, Los archivos del Pentágono y Tres anuncios por un crimen.

Los rivales de Del Toro para el premio como Mejor Director son: Christopher Nolan (Dunkerque), Jordan Peele (¡Huye!), Greta Gerwig (Lady Bird) y Paul Thomas Anderson (El hilo fantasma).

La forma del agua cuenta una historia de amor entre una trabajadora de limpieza muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría.

La película ganó el León de Oro de Venecia y el premio del sindicato de productores de Estados Unidos (PGA), además del Globo de Oro por dirección para Del Toro, que fue nominado también a los premios que entrega el sindicato de directores (DGA).

