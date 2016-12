Muere George Michael

Londres

George Michael, uno de los rostros más representativos para el new wave y estrella del pop británico, falleció en la tarde navideña de ayer a los 53 años de edad, en Londres, Inglaterra.

El sex symbol para una generación que creció con “Wake Me Up Before Yo Go-Go” se fue con más de 100 millones de discos vendidos y una trayectoria prolífica de casi cuatro décadas.

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió en paz en su casa durante la Navidad. La familia solicita que se respete su privacidad en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios por el momento”, anunció su publicista a través de un comunicado.

La policía confirmó que una ambulancia había acudido a una propiedad en el condado de Oxfordshire, a las 13:42 horas, “sin señalar circunstancias sospechosas sobre la muerte”, informó la BBC.

Michael tenía previsto publicar para el próximo año un documental sobre sus últimos años vividos lejos de la luz pública y también estaba trabajando en un nuevo álbum en colaboración con el cantautor Naughty Boy.

Su colega británico Elton John, con quien formó una estrecha amistad, publicó una fotografía de Michael en su cuenta personal de Instagram en la que mostró su sentir por la pérdida.

“Estoy en un shock profundo. He perdido a uno de mis amados amigos. Es el alma más bondadosa y generosa además de un artista brillante. Mi corazón está con su familia y con todos sus fans”, se leyó en el post que recibió miles de condolencias.

“No, no George Michael también. Otro gran músico nos deja este año. 2016 puede irse al diablo”, escribió el futbolista británico Gary Lineker, el más popular de su generación, que hacía referencia al luto musical que se vivió durante este año con los fallecimientos de David Bowie, Leonard Cohen y Prince.

El músico saltó a la fama cuando formó junto a Andrew Ridgeley el grupo Wham!, máximos exponentes del estilo de aquella década, cultivadores de la estética pulcra, hedonista y ambigua de un género al que pertenecía Duran Duran y Culture Club, entre otros.

El grupo publicó cuatro discos entre 1982 y 1986, aunque después George Michael continuó como solista, donde se desarrolló como un compositor elogiado por su disco Faith, que se convirtió en el más vendido de su carrera.

Su éxito fue acompañado por problemas con las drogas y también años más tarde por sus preferencias sexuales, pese a eso, Michael respondía con canciones. “Careless Whisper”, “Freedom! 90” y “I Want Your Sex” fueron tan solo algunos de sus himnos.

El artista tenía una ambigua relación con la fama y la fortuna, y tuvo varios problemas con la ley, aunque siempre defendió su forma de ser, incluyendo las prácticas sexuales que alguna vez tuvo con un hombre y experiencias con la mariguana que también admitió.

George Michael se marcha como un ícono considerado entre los 10 músicos más ricos del Reino Unido, al tener una fortuna estimada de 70 a 100 millones de libras derivadas de activos y propiedades.

Reacciones

• Duran Duran, 2016: Muere otra alma talentosa. Nuestro amor y simpatía para la familia de George Michael.

• Gloria Gaynor: Lamento escuchar sobre la muerte de George Michael. Mis oraciones y condolencias a su familia.

• Simply Red: “Es difícil de aceptar. Uno de los mayores talentos como cantante y cantautor nos ha dejado. Muy tristes y trágicas noticias”.

• Liam Gallagher: “Es mejor que no sea verdad lo de George Michael”.

• Mark Ronson: “Otro de los fenómenos globales del pop. George Michael fue uno de los verdaderos grandes éxitos del soul británico. Adiós, George”.

• James Corden: George Michael escribió “Praying for Time” hace 25 años, pero creo que su mensaje significa ahora mucho más que antes.