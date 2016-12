Los éxitos de George Michael

Ciudad de México

El cantante británico, quien murió hoy a los 53 años, empezó su carrera musical con el grupo Wham!. El album Faith fue el que marcó el inicio de su carrera como solista, tiempo durante el cual tuvo grandes éxitos como "Careles Whisper", "Freedom" y "Last Christmas".

Aquí te dejamos algunos de sus videos musicales para recordar su trayectoria.

Careless Whisper

Freedom! '90

Este es uno de los videos más famosos del cantante pues en él aparecen algunas de las súpermodelos más importantes de los 90 como Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford y Naomi Campbell.

Father Figure

Iknew You Were Waiting (For Me) dueto con Aretha Franklin

I Want your Sex

Kissing a Fool

I'm your Man

Outside

White Light

Wake Me Up Before You Go-Go, éxito de Wham!

Last Christmas, canción navideña que Michael hizo cuando aún formaba parte de Wham!

MRF