Lin-Manuel Miranda lanza canción con famosos en apoyo a Puerto Rico

El creador de "Hamilton" Lin-Manuel Miranda lanzó una nueva canción original a beneficio de Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María, con grandes estrellas de la música latina.

"Almost Like Praying" incluye a Marc Anthony, Camila Cabello, Gloria Estefan, Fat Joe, Luis Fonsi, John Leguizamo, Jennifer López y Rita Moreno, entre otros. Todas las ganancias de su descarga o streaming irán al fondo de alivio por desastres de la Federación Hispana.

TE RECOMENDAMOS: Famosos critican a Trump por tuits sobre Puerto Rico

"Fui como cualquier puertorriqueño que tiene lazos con la isla, familia en la isla. Todos pasamos unos días terribles de silencio. Para algunos, esos días fueron semanas", dijo Miranda. "Para mí, esa impotencia se convirtió en, 'OK, ¿qué puedo escribir para ayudar?, ¿puedo escribir una canción que podamos monetizar?'".

Miranda dijo que hizo un demo a cappella en un baño en Austria, donde estaba de vacaciones, y se lo envió a Atlantic Records con la idea de reclutar ayuda. La subsiguiente grabación fue un proceso de 72 horas que lo llevó a estudios en Nueva York, Los Ángeles y Miami para contactar a las estrellas de la música. "Todo el mundo dijo que sí y entonces se convirtió en un asunto de logística para lograr que todos grabaran", dijo.

La canción se inspira en "María", el clásico del musical de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim "West Side Story" ("Amor sin barreras"), y Miranda dijo que le vino a la cabeza cuando el huracán del mismo nombre pasó por Puerto Rico el 20 de septiembre.

La letra nombra todos los 78 municipios de Puerto Rico. Miranda dijo que no quiere que ninguna comunidad en el interior o las montañas sea ignorada mientras las grandes ciudades reciben electricidad y comida.

"Esta canción está diseñada para que esas ciudades nunca se vuelvan a sentir olvidadas", señaló. "Estoy ansioso por que los puertorriqueños oigan a Luis Fonsi cantar el nombre de su pueblo o a J.Lo cantar el nombre de su pueblo".

For 🇵🇷 from @Lin_Manuel + friends. Listen to #AlmostLikePraying with all proceeds going to the Hispanic Federation https://t.co/wPO3f2b5kapic.twitter.com/QTYLtC9AAf