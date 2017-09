Famosos critican a Trump por tuits sobre Puerto Rico.

Ciudad de México

Luego de que Donald Trump criticara a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, por sus acciones tras el huracán María en Puerto Rico, diversos famosos lo atacaron.

"Las malas capacidades de liderazgo por parte del Alcalde de San Juan y otros en Puerto Rico. Ellos quieren que todo se haga por ellos cuando debería ser un esfuerzo comunitario", escribió el presidente de Estados Unidos en su red social.

The Mayor of San Juan, who was very complimentary only a few days ago, has now been told by the Democrats that you must be nasty to Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2017

...Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2017

...want everything to be done for them when it should be a community effort. 10,000 Federal workers now on Island doing a fantastic job. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2017

La comunidad de Hollywood no se quedó callada y así le hicieron saber a Trump su descontento.

"Estás yendo directo al infierno Donald Trump. No hay largas colas para usted. Ella ha estado trabajando 24/7", fue parte del mensaje que Lin-Manuel Miranda escribió en Twitter.

You're going straight to hell, @realDonaldTrump.

No long lines for you.

Someone will say, "Right this way, sir."

They'll clear a path. https://t.co/xXfJH0KJmw — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 30 de septiembre de 2017

Lady Gaga hizo lo propio y recalcó que Puerto Rico es parte del gobierno estadunidense.

"Creo que está claro dónde reside el 'liderazgo pobre'. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Esta es nuestra responsabilidad".

También señaló que Trump no le da la misma importancia a la Isla como a otros estados recientemente golpeados por los huracanes debido a que la isla no recibe ningún voto electoral.

I this it's clear where the 'poor leadership' lies @realDonaldTrump Puerto Rico is part of the United States. This is our responsibility. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 30 de septiembre de 2017

Amber Tamblyn hizo un llamado a los votantes y pidió que recordaran las "acciones" de Trump en tres años.

"No importan quién seas, por favor recuerda las acciones de este presidente hoy cuando llegue la hora de votar en 2020. Él se tiene que ir. #PuertoRico".

No matter who you are, please remember the actions of this President today when it comes time to vote in 2020. He needs to go. #PuertoRico — Amber Tamblyn (@ambertamblyn) 30 de septiembre de 2017

Por su parte, la alcaldesa Cruz no se quedó callada y también le respondió a Trump.

"El objetivo es uno: salvar vidas. Este es el momento de mostrar nuestros 'verdaderos colores'. No podemos distraernos con nada más".



The goal is one: saving lives. This is the time to show our "true colors". We cannot be distracted by anything else. pic.twitter.com/7PAINk19xM — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) 30 de septiembre de 2017

