Trump inicia guerra de tuits con alcaldesa de San Juan

El presidente Donald Trump arremetió esta mañana contra la alcaldesa de San Juan, en una guerra de declaraciones en torno a las tareas de recuperación después del paso del huracán María por el territorio estadunidense.

En una serie de tuits, Trump atacó a la alcaldesa de la capital de Puerto Rico, Carmen Yulin Cruz, por criticar al gobierno en Washington por su falta de respuesta ante los destrozos causados por el huracán.

“Nos está matando con su ineficiencia”, dijo Cruz previamente respecto a la supuesta inacción del gobierno de Trump.

“Quieren que otros hagan por ellos lo que debería ser un esfuerzo de la comunidad, 10 mil trabajadores federales están ahora en la isla y realizan una labor fantástica”, escribió Trump.

Dijo que el huracán “destruyó totalmente” Puerto Rico y que “los militares y rescatistas, a pesar de falta de electricidad, caminos, teléfonos, etc., han realizado un trabajo fantástico”.

