James Corden se disculpa por bromas sobre Weinstein

James Corden ofreció disculpas por sus bromas sobre Harvey Weinstein, el productor acusado de acoso sexual en Hollywood.

"Mi intención fue ridiculizar a Harvey Weinstein, no a las víctimas", escribió ayer el comediante en Twitter, luego de recibir críticas por los chistes que pronunció durante la gala benéfica anual del amfAR celebrada el viernes pasado.

but to shame him, the abuser, not his victims. I am truly sorry for anyone offended, that was never my intention. (2/2)