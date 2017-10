Policía de NYC inicia investigación sobre Weinstein .

Los Ángeles

La policía de Nueva York informó el jueves que investiga una denuncia de agresión sexual presentada contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein en 2004.

Weinstein, de 65 años, uno de los hombres más poderosos de la industria del cine, es acusado de acoso y abuso sexual por decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes actrices y asistentes, desde la publicación de un artículo en el periódico The New York Times el 5 de octubre.

Según el diario neoyorquino Daily News, la policía busca investigar las acusaciones de Lucia Evans publicadas el martes por la revista The New Yorker.

Evans asegura que en 2004, cuando era una estudiante universitaria que soñaba con entrar a la industria del cine, fue agredida por el productor, que le obligó a practicarle sexo oral en su despacho del barrio de Tribeca.

"Me atacó", dijo Evans al periodista Ronan Farrow, autor del artículo en la revista The New Yorker. "Me forzó a practicarle sexo oral", afirmó. "Yo dije una y otra vez 'no quiero hacer esto, para, no'. Traté de irme, pero quizás no traté lo suficiente. No quería patearlo o pelear".

En el mismo artículo, otras dos mujeres aseguran haber sido violadas por el productor.

No está claro si Evans denunció en ese entonces la agresión a la policía, que no quiso este jueves dar detalles sobre el tema.

Según el diario The New York Post, el jefe de detectives de la división especial de víctimas de la policía neoyorquina dio órdenes de "identificar y localizar y entrevistar a todas las potenciales víctimas" de Weinstein.

La policía de Nueva York recibió en 2015 una denuncia de agresión sexual contra Weinstein de la modelo italiana de origen filipino Ambra Battilana Gutierrez, entonces de 22 años, que lo acusó de manosearle un seno.

Al día siguiente, con la ayuda de la policía, Battilana volvió a encontrarse con Weinstein llevando un grabador escondido. En la grabación, el productor le insiste una y otra vez que le acompañe a su habitación de hotel. Comentando el episodio de la noche anterior, le dice: "No lo volveré a hacer".

Pese a todo, el fiscal de Manhattan Cy Vance decidió en 2015 no presentar cargos contra Weinstein por falta de pruebas.

La lista de actrices que aseguran haber sido objeto de insinuaciones sexuales por parte del poderoso productor incluyen a Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Rosana Arquette, Cara Delevingne, Léa Seydoux, Emma de Caunes y Judith Godrèche.

El productor fue despedido por el directorio de su compañía, The WeinsteinCompany, y su mujer, Georgina Chapman, anunció el martes su separación.





