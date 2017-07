La entrevista que Gloria Trevi concedió a Pati Chapoy

Ciudad de México

Gloria Trevi y Pati Chapoy mantienen actualmente un conflicto legal, luego de que el 27 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de EU negó a TV Azteca, la periodista y la empresa Pública S.A. revisar un fallo a favor de la cantante, quien ahora puede continuar en Texas con el proceso por presunta difamación, y por la que sus abogados piden 180 millones de dólares.

Sin embargo, ambas figuras se expresaron cariño hace casi 20 años, cuando en marzo de 1996 la regiomontana visitó la televisora del Ajusco para una entrevista en el programa Ventaneando, donde Pati Chapoy calificó a Gloria Trevi como "una de las mujeres que más admiro y respeto en el medio del espectáculo".

TE RECOMENDAMOS: El recuento de los daños: la demanda de Trevi vs. Chapoy

En aquel encuentro, la periodista preguntó a la cantante sobre su estado de ánimo. "Gloria, me da la impresión de que andas en época depre", dijo, a lo que la Trevi respondió: "Sí ando medio tristona, principalmente por la enfermedad del señor Sergio Andrade, que para mí es como un padre".

Luego de bromear sobre el tono triste que estaba tomando la entrevista, la cantante expresó: "Yo lloro nomás cuando estoy en un escenario con los que les tengo confianza, que son mis cuates".

Pati Chapoy continú con la broma: "Ahora yo voy a chillar porque no me quiere Gloria Trevi", dijo, antes de que ambas se dieran un abrazo.

Además de la periodista, en aquel encuentro también estuvieron presentes Pedro Sola, Pepillo Origel y Martha Figueroa.

Te dejamos aquí el video de la entrevista y algunas de las principales declaraciones de los presentes.









PATI CHAPOY

—Estoy tensa, estoy emocionada, porque este día está en el estudio la señorita Gloria Trevi. Para mí es un honor enorme. Es la primera vez que voy a tener la oportundiad de entrevistarla en persona y en vivo en este estudio de televisión.

—Todo lo que tú haces, o no haces, tiene repercusión. Eres una mujer muy exitosa con tus discos, con tus películas, con las presentaciones que haces en provincia. ¿Cómo manejas que todo el mundo te admira, te aplaude y te reconoce?

—Ya me hicieron mi día y mi noche porque tuve la oportunidad de platicar con una de las mujeres que más admiro y más respeto en el medio del espectáculo.









GLORIA TREVI

—Tengo consciente que lo poquito, lo regular o lo mucho que yo sea se lo debo primero que nada a Dios, y después al señor Sergio Andrade.

—(Si me llevas contigo) es una canción muy especial, que habla de los chavos y chavas que se sienten tan solos, que les hace falta tanta falta el amor, la comunicación, que ya no encuentran razón para seguir vivos.

—Si de la belleza dependiera ser artista o famoso, yo no creo que sería muy famosa porque no soy realmente bonita.

—Este no es el momento para que yo me enamore.

—Luis Miguel y yo estábamos en la misma ciudad, tuvimos un concierto el mismo día y estábamos en el mismo hotel, y de repente recibí un recadito de que me mandaba felicitar por mi concierto y que estaba en equis cuarto.





PEDRO SOLA

—Eres bellísima, Gloria. Trabajo en una oficina de gobierno, todos los primeros de mes hay un evento en la oficina porque en un privado hay un calendario tuyo. Y todos los hombres de la oficina, enloquecidos y emocionados, develamos el siguiente cromo de tu calendario.

—Eres bonita, tienes muy buen tipo, eres talentosa.





MARTHA FIGUEROA

—Una de las experiencias más gratas de mi carrera como periodista fue estar en el primer concierto que dio Gloria Trevi, en su carrera, hace como seis años en Mintatitlán, Veracuz. Un domingo muy tierroso y nublado. Ilse, ex Flans, y yo fuimos al concierto y yo no podía hablar, me quedé muda.





JUAN JOSÉ ORIGEL

—Me encanta Gloria Trevi. Yo no la conocía, hasta ahorita que llegó.











ehh