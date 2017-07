El recuento de los daños: la demanda de Trevi vs. Chapoy

Ciudad de México

Gloria Trevi hizo público que el juicio contra Pati Chapoy y TV Azteca se realizará a finales de este año o principios del próximo.

Este es el resultado de un juicio que viene desde hace ocho años, cuando por primera vez la cantante decidió tomar acciones legales contra la presentadora y su canal.

Ahora, Trevi pide la cantidad de 180 millones de dólares por daños morales, consecuencia de la difamación hecha en los últimos años, según sus reclamos.

Aquí, te recordamos cómo fue que la batalla llegó hasta este punto.

2009: Inicia la batalla

De acuerdo con la artista mexicana, Pati Chapo y TV Azteca comenzaron una campaña de desprestigio en su contra luego de que ella se negó a firmar un contrato de exclusividad, el cual la obligaba a hacer apariciones únicamente en ese canal.

La cantante apuntó en su demanda que en varias emisiones de Ventaneando, se insinuaba que ella tenía ligas con el narcotráfico, así como que su esposo había sido acusado por tráfico de drogas.

A esto, se sumó el hecho de que en el programa, continuaban las acusaciones de tráfico de menores, cuando ella había sido exonerada del caso.





2016: ¿Improcedente?

TV Azteca respondió y denunció que esta demanda era improcedente, debido a que el acontecimiento había sucedido en México y Trevi presentó la denuncia en el condado de Hidalgo, al sur de Texas.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia estadunidense, emitió su fallo a favor de la cantante y la permitió proceder con su demanda.

Aunque es originaria de Monterrey, Nuevo León, Trevi reside en Texas desde hace varios años y explicó que se encontraba en su residencia cuando vio los programas donde emitían estos comentarios.

Además, las leyes del estado permiten que en caso de difamación, el afectado pueda demandar desde el condado en que reside.

La televisora afirmó en su momento que esta "resolución no es definitiva" y que aún faltaban "varias instancias por agotar antes de entrar a la revisión del fondo del caso".

Junio 2017: Trevi gana el segundo round

Luego de este primer fallo, TV Azteca pidió una segunda revisión a la demanda, que fue nuevamente negada por la Corte de Justicia.

Esta vez no emitieron comentarios, pero se dejó entendido que Gloria Trevi podía proceder con su demanda ya que no había ningún motivo para marcarla como improcedente.

Tras esto, la cantante decidió dar el siguiente paso.

Julio 2017: La indemnización

Los abogados de Gloria Trevi dieron a conocer que pedirían 180 millones de dólares tanto a la televisora como a Pati Chapoy.

Esto, como reparación del daño moral moral que han causado las supuestas difamaciones hacia la cantante.

Tanto Trevi como sus abogados se aseguraron "muy confiados" de este caso, debido a que cuentan con las pruebas suficientes para probar la inocencia de la artista.

"Tengo pruebas, testigos e inclusive, muchas cosas que no se pueden litigar en los medios", comentó Trevi. "Si yo no fuera inocente de lo que ellos me acusaron, no estaría utilizando una corte de Estados Unidos para demostrarlo".

El juicio, señalaron los abogados, podría comenzar entre noviembre de este año y enero del próximo.

"No lo hice como una demanda, sino como una defensa", aseguró la también compositora. "Creo que todos, de una manera mayor o menor, sabemos lo que es vivir una calumnia".





