Suprema Corte de EU rechaza revisar fallo a favor de Trevi

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos negó a TV Azteca de México, su comentarista Paty Chapoy y la empresa Pública S.A. una petición para revisar un fallo judicial a favor de la cantante y compositora mexicana Gloria Trevi, en un caso de difamación en su contra.

La Suprema Corte rechazó el caso este lunes sin emitir opinión alguna, lo que representa una victoria a Trevi, al permitir que prevalezca la decisión judicial a su favor, que la autoriza a interponer una demanda en las cortes de Texas.

En octubre pasado, abogados de TV Azteca y de los otros dos peticionarios, solicitaron al máximo organismo judicial del país el revisar la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de Texas que autoriza a Trevi a proseguir una demanda por difamación en su contra.

La Suprema Corte de Texas decidió en febrero de 2016 reafirmar la conclusión de la Décimotercera Corte de Apelaciones en Edinburg, Texas, en la que rechaza los argumentos de TV Azteca y demás demandados de que las cortes de Texas no tenían jurisdicción sobre el caso.

En el dictamen la Suprema Corte de Texas instruyó que en conformidad con esa decisión, el caso debe ser remitido a una corte inferior para que siga su curso, lo que permite a Trevi continuar su demanda.

La cantante acusó en una demanda presentada en abril de 2009 que TV Azteca, Pública S.A. y Paty Chapoy, conspiraron para difamar y denigrar a la cantante, luego de que ella se negara a firmar un convenio de exclusividad con TV Azteca.

Trevi argumentó en su demanda que en múltiples programas de Ventaneando, conducidos por Paty Chapoy y su personal, se insinuó que ella se encontraba bajo investigación por ligas con el narcotráfico y acusaron a su esposo de contrabando de drogas.

La cantante argumentó en la demanda que TV Azteca también continuó difundiendo programas en los que aún se le implicaba con haber participado en el escándalo sexual de abuso de menores, a pesar de que una corte mexicana la exonero hace años.

En tanto, los demandados argumentaron en la apelación que las cortes de Texas no eran el ámbito adecuado porque ninguno de ellos era residente de Texas, no hacían negocios en esta entidad y su mercado no estaba centrado en Texas.

También señalaron que no se realizó en Texas ninguna investigación o reporte en apoyo del supuesto informe difamatorio.

Trevi busca con la demanda protección para ella y su familia y una reparación financiera por el daño moral y económico que ha sufrido.

La cantante ha explicado en ocasiones anteriores que decidió interponer la demanda en una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, por ser éste su lugar de residencia y por ser ahí donde observó los programas en la que estaba siendo difamada.

La cantante, de 49 años y originaria de Monterrey, en el norteño estado mexicano de Nuevo León, reside desde hace años en McAllen. Las leyes de Texas dicen que en un caso de difamación, la persona puede demandar en su lugar de residencia.

Trevi, quien se presentará el próximo viernes en Dallas en un concierto de su gira "Versus" acompañada de Alejandra Guzmán, ha sostenido en repetidas ocasiones que agotará todas las instancias en su demanda contra Tv Azteca a fin de que quede totalmente limpia de sus acusaciones.

"Voy a agotar todas las instancias para demostrar la legitimidad y legalidad de mi causa", señaló la cantante.

Recordó que ya una vez lo hizo y "lo haré de nuevo, con la fuerza que me dan todas las lágrimas derramadas por los que me quieren y creen en mi. Ganaré esta batalla de rodillas ante Dios", advirtió en una carta pública difundida en 2016.

