Eric del Castillo agradece a ‘El Chapo’ por cuidar a Kate

Ciudad de México

El actor Eric del Castillo aseguró que se siente agradecido con el capo Joaquín El ChapoGuzmán por haber cuidado la integridad física de su hija, la actriz y productora Kate del Castillo.



"Yo a él le tengo cierto respeto por haber cuidado la integridad física de mi hija y, en ese punto, a esas horas, en esas extensiones con esa peligrosidad, yo se lo agradezco, punto. Aunque la gente se enoje, pero soy padre", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Adelantó que su hija tiene curiosidad de reunirse nuevamente con Guzmán Loera en la cárcel de Nueva York, donde permanece recluido tras su extradición a Estados Unidos.

Kate del Castillo tiene la intención de continuar con la película biográfica del narcotraficante sinaloense.



"Ella tiene un compromiso moral para hacer esa película, aunque ya tendría muchas dificultades", dijo.

Sin embargo, dijo, "trato de no meterme mucho en la vida profesional de mi hija, porque no me gusta".







