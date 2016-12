El día que Carrie Fisher rindió homenaje a Debbie Reynolds

Ciudad de México

El 25 de enero de 2015, Carrie Fisher rindió homenaje a su madre, Debbie Reynolds, al entregarle un galardón a su trayetcoria durante la gala de los los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards).

"No sólo mi abuela fue su madre, sino que es la abuela de mi supuesta hija", dijo Carrie para presentar a Debbie.

"Ella ha sido más que una madre para mí, no mucho, pero definitivamente más. Ha sido una estilista no solicitada, decoradora de interiores y consejera matrimonial", dijo Fisher.

"Es verdad que encontré difícil compartir a mi madre con sus admiradores, que la trataban como si ella fuera parte de su familia. Ha llevado dos vidas, pública y privada, a veces simultáneamente, a veces no", continuó.

Tras salir al escenario, Reynolds bromeó con su hija e hizo una referencia a su emblemática película Bailando bajo la lluvia.

"Tenía un peinado maravilloso en la película", dijo Reynolds. "Yo lucía un gran moño. Así que le advertí a mi hija Carrie, que acaba de conseguir un papel como la Princesa Leia en Star Wars; le dije: 'Sé cuidadosa con cualquier peinado raro'. Por suerte, George Lucas le dio dos moños".

La actriz, fallecida hoy a los 84 años, le dijo a la audiencia que su papel en Bailando bajo la lluvia fue el favorito de su carrera. Sobre la nominación que consiguió al Oscar por su actuación en The Unsinkable Molly Brown, Reynolds dijo:

"En esa película, tuve que cantar una maravillosa canción, 'I Is not Down Yet' ('No estoy acabada todavía'). Bueno, no lo estoy", finalizó.

